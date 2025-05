Egzamin Ósmoklasisty 2025. WSZYSTKIE arkusze CKE i odpowiedzi. Matematyka, polski, angielski

Egzamin ósmoklasisty 2025

Egzamin ósmoklasisty 2025 trwa! Egzaminy rozpoczęły się 13 maja, a dziś - w środę 14 maja uczniowie mierzyli się z matematyką. Wielu uczniów zastanawia się, co znajdziecie się w arkuszach. jakie zadania były na matematyce? Jak je rozwiązać? Co znalazło się w arkuszach z języka polskiego i co czeka uczniów w czwartek, 15 maja? Oto, co wiadomo o na egzaminie ósmoklasisty 2025 z polskiego, matematyki i angielskiego. Zebraliśmy wszystko w jednym miejscu.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Wszystkie arkusze CKE

Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty. Oto one (materiał będzie aktualizowany, a arkusze dodawane każdego dnia).

Egzamin ósmoklasisty 2025. MATEMATYKA: arkusz, odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty 2025. Polski: arkusz, odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty 2025. Angielski: arkusz, odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty 2025: Harmonogram egzaminów

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym; każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. oto harmonogram:

13 maja 2025 roku: język polski. Początek egzaminu o godz. 9:00. Egzamin z języka polskiego, który trwa 150 minut

14 maja 2025 roku: matematyka. Początek egzaminu o godz. 9:00. Egzamin z matematyki, który trwa 125 minut

15 maja 2025 roku: język obcy nowożytny. Początek egzaminy o godz. 9:00. Egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 110 minut.

