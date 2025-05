i Autor: Super Express

Egzamin ósmoklasisty 2025

Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka. Arkusze CKE, odpowiedzi, rozwiązania zadań z matematyki [RELACJA NA ŻYWO 14.05.2025]

Egzamin ósmoklasisty 2025. W środę, 14 maja, punktualnie o godz. 9:00 tysiące uczniów w całej Polsce przystępują do drugiego dnia egzaminu ósmoklasisty 2025. Co pojawiło się w arkuszu z matematyki? Tego dowiemy się już niebawem. W tym artykule znajdziecie arkusz CKE, odpowiedzi i rozwiązania wszystkich zadań, a także relację na żywo z samego przebiegu egzaminu ósmoklasisty 2025. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, gdzie informujemy o najnowszych doniesieniach dotyczących egzaminu ósmoklasisty z matematyki - środa, 14.05.2025.