Egzamin ósmoklasisty matematyka 2025: Pytania i zadania z arkusza CKE. Wiemy, co będzie na egzaminie

Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka. W środę (14.05) ponad 300 tys. uczniów z całej Polski będzie pisać egzamin ósmoklasisty 2025 z matematyki. Początek tradycyjnie o godzinie 9. Uczniowie będą mieli 125 minut na uporanie się z zadaniami opracowanymi przez ekspertów CKE. Przypominamy, że choć egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy to nie da się do oblać. Niemniej wynik egzaminu ósmoklasisty ma duży wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Każdy uczeń musi przystąpić do E8, aby ukończyć szkołę. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 zostaną ogłoszone 4 lipca 2025 roku.

Uczeń przynosi ze sobą na egzamin wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę. Nie można korzystać z kalkulatora, ani telefonu. W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki znajdą się zadania zamknięte oraz otwarte. Będzie 20 - 21 zadań. Można zdobyć w sumie 30 punktów. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących wymaganiach ogólnych podstawy programowej kształcenia ogólnego

sprawność rachunkowa

wykorzystanie i tworzenie informacji

wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji

rozumowanie i argumentacja

Egzamin ósmoklasisty 2025: MATEMATYKA - przykładowe zadanie za 1 punkt

Kasia zauważyła, że ścienny zegar w mieszkaniu babci w ciągu każdej godziny spóźnia się o kolejne 4 minuty. Gdy poprawnie działający zegarek Kasi wskazywał godzinę 9:00, dziewczynka ustawiła na zegarze ściennym tę samą godzinę. Przyjęła, że w każdym kolejnym kwadransie opóźnienie jest jednakowe.

Którą godzinę wskaże – zgodnie z założeniami Kasi – zegar ścienny po upływie 2 godzin i 3 kwadransów od godziny 9, jeżeli zachowana zostanie zaobserwowana tendencja opóźniania? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 11: 34

B. 11: 37

C. 11:41

D. 11:56

Rozwiązanie A

