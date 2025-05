Egzamin ósmoklasisty: matematyka 2025. Wszystkie ODPOWIEDZI do arkusza CKE. Ściągnij PDF JPG na telefon lub komputer

Egzamin ósmoklasisty matematyka 2025: Ekspert rozwiązał arkusze CKE. Oto ODPOWIEDZI do pobrania

Egzamin ósmoklasisty 2025 z matematyki – oto arkusz CKE i odpowiedzi do zadań! Uczniowie z całej Polski rozwiązywali test z matematyki 14 maja 2025 roku. Sprawdź, co było w arkuszu, jakie zadania pojawiły się na egzaminie i zobacz rozwiązania krok po kroku. To właśnie matematyka najczęściej sprawia uczniom trudność – czy tegoroczny egzamin był trudny? "ale fajnie szczerze, cke sie zlitowało za ten wczorajszy polski, jesteśmy w domu" - napisał jeden z internautów na portalu X.

