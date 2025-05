Egzamin ósmoklasisty matematyka 2025. PDF ODPOWIEDZI naniesione na arkusz CKE. Poprawne rozwiązania eksperta do zadań

Egzamin ósmoklasisty: matematyka 2025. POPRAWNE odpowiedzi. Zobacz, jak ci poszło! Rozwiązania eksperta [14.05]

Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka - poprawne odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu. Sprawdź, jak ci poszło! Odpowiedzi oraz arkusze CKE znajdziecie w tym artykule. Do egzaminu z matematyki (środa, 14.05) przystąpiło 368 200 uczniów. "Myślałam, że się poryczę", "było proste chwała CKE" - komentują ósmoklasiści na portalu X. Jeden z internautów twierdzi, że został wyrzucony z sali, bo zadzwonił mu telefon.

Czytaj też: Egzamin ósmoklasisty 2025 z matematyki: rozwiązania eksperta, odpowiedzi, zadania i arkusz CKE. Ściągnij w PDF i JPG

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny egzamin w życiu. I choć egzaminu ósmoklasisty nie da nie zdać, to jego wynik ma duży wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka. ARKUSZE CKE, zadania do ściągnięcia + wszystkie odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka. Zadania, arkusze CKE i odpowiedzi z matematyki