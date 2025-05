Egzamin ósmoklasisty 2025 z matematyki: wszystkie odpowiedzi, zadania, rozwiązania; arkusz CKE. Ściągnij w PDF i JPG

Egzamin ósmoklasisty matematyka 2025: ROZWIĄZANIA ODPOWIEDZI, zadania, arkusz CKE do ściągnięcia

Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka. W środę (14.05) ponad 300 tys. uczniów z całej Polski pisało egzamin ósmoklasisty z matematyki. Uczniowie mieli 125 minut na uporanie się z zadaniami opracowanymi przez ekspertów CKE. Przypominamy, że choć egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy to nie da się go oblać. Wynik egzaminu ósmoklasisty ma jednak duży wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, aby ukończyć szkołę. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 4 lipca 2025 roku.

E8: matematyka 2025. Kiedy będą rozwiązania i arkusze CKE do ściągnięcia?

Rozwiązania, odpowiedzi, zadania i arkusze CKE udostępnimy do ściągnięcia w tym artykule. CKE opublikuje oficjalne arkusze z matematyki równo o godzinie 14. Jednocześnie arkusze CKE wraz z rozwiązaniami i sugerownanymi odpowiedziami znajdziecie poniżej. Tymczasem sprawdźcie, co było na zeszłorocznych arkuszach egzaminacyjnych z matematyki.

