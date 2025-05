Egzaminy ósmoklasisty 2025: język angielski - odpowiedzi, arkusze CKE 15.05.2025

Egzamin ósmoklasisty 2025 odbywa się w dniach 13-15 maja 2025. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych po raz pierwszy podchodzą do tak ważnego egzaminu w swoim życiu. W dwóch pierwszych dniach egzaminu uczniowie mierzyli się z językiem polskim i matematyką. Trzeci dzień egzaminu ósmoklasisty (15 maja 2025 r.) poświęcony jest językowi obcemu nowożytnemu. Większość uczniów (98,4%) wybrało język angielski. Co pojawi się w arkuszu CKE z języka angielskiego? Wkrótce się tego dowiemy. Arkusze CKE, a także odpowiedzi i rozwiązania zadań znajdziecie w tym artykule!

Egzamin ósmoklasisty 2025 angielskiego - relacja na żywo 15.05.2025

W czwartek, 15 maja, czyli w ostatnim dniu egzaminu ósmoklasisty 2025, odbędzie egzamin z języka angielskiego. Wprawdzie nie wzbudza on już tylu emocji, co egzaminy z języka polskiego i matematyki, uczniowie wciąż przeżywają stres związany ze sprawdzeniem wiedzy i rozwiązywaniem zadań.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego trwa 110 minut. Oznacza to, że uczniowie opuszczą sale a wypełnione arkusze wrócą do komisji o 10:50.

Egzamin ósmoklasisty 2025 jest obowiązkowy, ale nie da się go nie zdać. Wynik może jednak zaważyć na tym, do jakiej szkoły średniej się dostaną, ponieważ ma on kluczowe znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty przystępuje ponad 300 tysięcy uczniów. Jak sobie z nim radzą? Wszelkie informacje znajdziecie w relacji na żywo na SE.pl!

