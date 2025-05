Egzamin ósmoklasisty 2025: język ANGIELSKI. Arkusze CKE + ODPOWIEDZI eksperta do ściągnięcia

Egzamin ósmoklasisty 2025 angielski NA ŻYWO. E-mail w arkuszu z angielskiego! "Ale to było łatwe" 15.05.2025

Egzamin ósmoklasisty 2025: język angielski. Arkusze CKE oraz odpowiedzi znajdziecie w tym artykule. Egzamin wystartował o godzinie 9 i trwał 110 minut. Zaraz po wyjściu z sal egzaminacyjnych uczniowie zaczęli szukać prawidłowych odpowiedzi z angielskiego do arkuszy CKE. Poprawne odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu E8 z angielskiego znajdziecie w tym artykule. Odpowiedzi przygotuje ekspert z Angielski Gryzie. Centralna Komisja Egzaminacyjny po południu opublikuje arkusze CKE, ale bez oficjalnych odpowiedzi. Sugerowane odpowiedzi znajdziecie na stronie "Super Expressu". Odpowiedzi do arkuszy CKE z języka angielskiego udostępnimy w czwartek 15 maja po południu.

Egzamin ósmoklasisty język angielsk 2025. Kiedy będą odpowiedzi i arkusze CKE?

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny egzamin w życiu młodego człowieka. Nauka, stres przed egzaminem, a potem niepewność związana z wynikiem. Informacja, że egzaminu ósmoklasisty E8 nie można oblać, nikogo nie pociesza. Wynik ma bowiem ogromne znaczenie podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Liczy się każdy zdobyty punkt. W czwartek (15 maja) będziecie mogli sprawdzić, ile zdobyliście punktów na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego. Odświeżajcie naszą stronę. Galerię z arkuszami cke + odpowiedzi opublikujemy poniżej. Teraz możecie zobaczyć zeszłoroczne arkusze CKE, także z naniesionymi odpowiedziami.

