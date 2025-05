Egzamin ósmoklasisty angielski 2025: wszystkie ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE do pobrania w PDF

Egzamin ósmoklasisty matematyka 2025: Ekspert rozwiązał arkusze CKE. Oto ODPOWIEDZI do pobrania

Egzamin ósmoklasisty 2025 z języka angielskiego w czwartek, 15 maja 2025 roku. Egzamin we wszystkich polskich podstawówkach rozpocznie się o godzinie 9. Wówczas tysiące ósmoklasistów zobaczy pytania przygotowane przez ekspertów CKE. Uczniowie będą mieli 110 minut na napisanie egzaminu z angielskiego. O godzinie 10:50 uczniowie opuszczą sale egzaminacyjne. Koniec egzaminu z angielskiego wcale nie będzie wcale oznaczał długo oczekiwanego spokoju. Zacznie się gorączkowe poszukiwanie odpowiedzi.

Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, jego wynik ma ogromne znaczenie. Punkty zdobyte na E8 są brane pod uwagę w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dla wielu uczniów liczy się każda odpowiedź i każdy punkt – to od nich zależy, czy dostaną się do wymarzonego liceum czy technikum. Właśnie dlatego po zakończeniu testu pojawi się naturalna potrzeba: sprawdzić arkusze i odpowiedzi z angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty angielski 2025: ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna tradycyjnie opublikuje oficjalne arkusze CKE z angielskiego w dniu egzaminu, czyli 15 maja 2025 roku. Czy będą odpowiedzi do egzaminu z angielskiego 2025? Choć CKE nie publikuje oficjalnych odpowiedzi to jest sposób, aby już w czwartek przekonać się, jak poszedł egzamin z angielskiego i ile udało się zdobyć punktów.

Niedługo po zakończeniu egzaminu, na SE.pl zamieścimy oficjalne arkusze CKE z angielskiego oraz ODPOWIEDZI. Przygotuje je nam ekspert z AngielskiGryzie. Dzięki sugerowanym odpowiedziom będziecie mogli już w czwartek sprawdzić, ile zdobyliście punktów z egzaminu E8 z angielskiego. Obserwujcie ten artykuł. Wszystkie odpowiedzi zostaną naniesione na arkusz CKE, abyście mogli w przejrzysty sposób przenalizować zaproponowane rozwiązania. Arkusz wraz z odpowiedziami eksperta opublikujemy w tym artykule w dwóch miejscach: na samej górze oraz pod tym tekstem.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Kiedy wyniki?

Ósmoklasiści poznają swoje wyniki i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 4 lipca 2025 roku. Jak informuje CKE, na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Do lipca zostało jeszcze dużo czasu, nic więc dziwnego, że ósmoklasiści chcieliby już teraz poznać odpowiedzi z tegorocznych egzaminów. Za nami język polski i matematyka. W czwartek na SE.pl opublikujemy sugerowane odpowiedzi do wszystkich pytań znajdujących się w arkuszu CKE z języka angielskiego.