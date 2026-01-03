Mężczyzna dźgnięty nożem prosto w serce! Wiemy, co ze sprawcą

W czwartek, 1 stycznia w Grudziądzu doszło do dramatycznego zdarzenia. 53-letni mężczyzna został ugodzony nożem w okolicę serca podczas sprzeczki na ulicy Legionów. Trafił do szpitala, a sprawca został szybko zatrzymany – podała Gazeta Pomorska.

i Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Policjant zakłada kajdanki zatrzymanemu mężczyźnie