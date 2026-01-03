Mężczyzna dźgnięty nożem prosto w serce! Wiemy, co ze sprawcą

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-01-03 16:05

W czwartek, 1 stycznia w Grudziądzu doszło do dramatycznego zdarzenia. 53-letni mężczyzna został ugodzony nożem w okolicę serca podczas sprzeczki na ulicy Legionów. Trafił do szpitala, a sprawca został szybko zatrzymany – podała Gazeta Pomorska.

Policjant zakłada kajdanki zatrzymanemu mężczyźnie

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Policjant zakłada kajdanki zatrzymanemu mężczyźnie
Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych w okolicy sklepu Kubuś.

„Między dwoma mężczyznami w wieku 51 i 53 lat wywiązała się sprzeczka słowna. W pewnym momencie młodszy wyjął nóż i ugodził starszego. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie uzyskał pomoc medyczną” – informuje w rozmowie z "Pomorska" oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Grudziądzu asp. Łukasz Kowalczyk.

Obaj mężczyźni są mieszkańcami Grudziądza. Policja błyskawicznie rozpoczęła poszukiwania nożownika. Już w piątek, 2 stycznia został wytypowany i zatrzymany. Dzień później sprawca usłyszał zarzut bezpośredniego narażenia na utratę życia i zdrowia. Grozi mu do 3 lat więzienia.

„Wystąpiliśmy o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego. Prokuratura zdecyduje czy mężczyzna pozostanie w areszcie czy będzie odpowiadał z wolnej stopy. Czynności trwają” – dodaje dziennikarzom asp. Łukasz Kowalczyk

