Jasnowidz Jackowski zapytany o pogodę w 2026 roku aż złapał się za głowę. Jego wizja szokuje: „Nawet nie chce mi się mówić”

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Mariusz Korzus
2026-01-03 4:34

Jakiej pogody możemy się spodziewać w 2026 roku? Krzysztof Jackowski nie ma dobrych wieści, zwłaszcza jeśli chodzi o lato. W rozmowie z „Super Expressem” znany jasnowidz podzielił się swoją wizją nadchodzących miesięcy. Jego słowa mogą zmartwić miłośników słońca i upałów.

Jasnowidz Jackowski już to wie! Właśnie taka będzie wiosna 2023 w Polsce?!

i

Autor: Paweł Skraba/Super Express/ Shutterstock Jasnowidz Jackowski już to wie! Właśnie taka będzie wiosna 2023 w Polsce?!
  • Krzysztof Jackowski przewiduje, że zima 2026 szybko ustąpi, ale wczesną wiosną nastąpi poważne załamanie pogody z długotrwałą falą mrozów.
  • Lato 2026 ma być "brzydkie", podobne do poprzedniego, czyli mokre i chłodne, z niewielką ilością słońca.
  • Zdaniem Jackowskiego, czasy stabilnych i upalnych wakacji się skończyły, a lata będą charakteryzować się dużą zmiennością pogody.

Krzysztof Jackowski to najbardziej rozpoznawalny jasnowidz w Polsce. Od lat deklaruje, że dzięki wizjom i przeczuciom potrafi przewidywać przyszłe wydarzenia. Często wypowiada się na temat polityki, katastrof, konfliktów zbrojnych, ale także… pogody. Tym razem w rozmowie z „Super Expressem” opowiedział, co – według jego wizji – czeka nas w 2026 roku.

Jasnowidz Jackowski aż zaniemówił, gdy zobaczył jaka będzie pogoda w 2026 roku! Szok!

Zdaniem Jackowskiego zima szybko straci swoją surowość.

Ciepło zacznie się dosyć szybko. Tej zimy cieplejszy okres, takie przedwiośnie, zacznie się znacznie szybciej – zapowiada. 

Jednak optymizm nie potrwa długo. Jasnowidz ostrzega, że wczesną wiosną nastąpi nagłe załamanie pogody.

Przyjdzie poważna fala mrozu i ta fala będzie trwała długo – do tygodnia, a nawet więcej – mówi. 

Według niego może to być szczególnie groźne dla rolnictwa, bo mróz pojawi się w momencie, gdy wszystko będzie już wyglądało na wiosenne.

Najbardziej pesymistycznie Jackowski wypowiada się jednak o lecie 2026 roku. Już na wstępie nie kryje zniechęcenia. 

Nawet nie chce mi się mówić – przyznaje. 

Jak twierdzi, poprzednie lato było mokre i chłodne, a kolejne wcale nie będzie lepsze.

To lato też będzie "brzydkie". Niestety ostatnio lata w lecie jest bardzo niewiele. Słońca prawie nie ma – ocenia.

Według jasnowidza czasy stabilnych, upalnych wakacji odchodzą w przeszłość.

Skończył się czas upalnych miesięcy. Teraz one będą bardzo zmienne – podsumowuje stanowczo. 

Jeśli jego wizje się sprawdzą, parasole i cieplejsze bluzy mogą znów okazać się nieodłącznym elementem letnich wyjazdów.

Jasnowidz Jackowski aż zaniemówił, gdy zobaczył jaka będzie pogoda w 2026 roku! Szok!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JASNOWIDZ
JASNOWIDZ Z CZŁUCHOWA
KRZYSZTOF JACKOWSKI