Egzamin ósmoklasisty 2025: język polski. ARKUSZ CKE + odpowiedzi do ściągnięcia 13.05.25

Egzamin ósmoklasisty język polski 2025. Odpowiedzi i arkusze CKE

Egzamin ósmoklasisty język polski 2025. Początek egzaminu o godzinie 9. E8 jest egzaminem obowiązkowym, ale nie da się go nie zdać. Jego wynik ma jednak kluczowe znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty przystąpi ponad 300 tys. uczniów. Egzamin z języka polskiego rozpocznie się o godzinie 9 i będzie trwał 150 minut. - Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem. Nie można używać słowników. ‎Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej sali - przypomina CKE.

Choć E8 nie da się nie zdać, to uczniowie nie są z tego powodu spokojniejsi. Internauci w pocie czoła szukają przecieków i pewniaków. Pewne jest to, że w arkuszu egzaminacyjnym E8 znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

Egzamin ósmoklasisty 2025 z języka polskiego. ARKUSZ CKE

Arkusz egzaminacyjny będzie się składał z dwóch części. Część pierwsza to zadania dotyczące dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (poezji, epiki albo dramatu) oraz tekstu nieliterackiego (naukowego, popularnonaukowego albo publicystycznego).

"Większość zadań w tej części arkusza będzie się odnosić bezpośrednio do ww. tekstów. Wśród zadań w tej części arkusza mogą pojawić się również: zadania zawierające fragmenty innych tekstów literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne (np. plakat, reprodukcję obrazu), przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy itp. ORAZ/LUB zadania samodzielne, nieodnoszące się do tekstów wymienionych w pkt a) lub b)" - informuje CKE.

W części I arkusza (około 20 zadań) uczeń będzie mógł zdobyć 25 punktów, w tym ok. 50% za zadania otwarte.

W części II arkusza znajdą się propozycje dwóch tematów wypracowań, z których uczeń będzie wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy niż 200 wyrazów. Uczeń będzie dokonywał wyboru spośród:

tematu o charakterze twórczym (opowiadanie twórcze)

tematu o charakterze argumentacyjnym (rozprawka, przemówienie).

Każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej ORAZ/LUB do utworu bądź utworów samodzielnie wybranych przez ucznia. W części II arkusza (wypracowanie) uczeń będzie mógł zdobyć 20 punktów.

Egzamin ósmoklasisty 2025: Odpowiedzi i arkusze CKE z języka polskiego

Niedługo po zakończeniu egzaminu z polskiego Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusz egzaminacyjny. Na naszej stronie również zobaczycie oficjalne arkusze CKE oraz sugerowane odpowiedzi. Zanim to nastąpi, zerknijcie na zeszłoroczne arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 zostaną ogłoszone 4 lipca 2025 roku.

