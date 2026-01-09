Koszmarna pomyłka po tragicznym wypadku! Policja pomyliła zabitego z rannym

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-01-09 10:49

Jak coś takiego mogło się wydarzyć?! Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem pewna rodzina z Wielkiej Brytanii dowiedziała się od policji, że ich nastoletni syn zginął w wypadku, a druga, że inny chłopak miał wypadek, lecz przeżył. Przez trzy tygodnie obie rodziny żyły w tych błędnych - jak się okazało - przekonaniach. Bo policja pomyliła ciężko rannego nastolatka z tym, który poniósł śmierć.

Koszmarna pomyłka po tragicznym wypadku! Policja pomyliła zabitego z rannym

i

Autor: Stefan_sutka/ Shutterstock

Pomyłka po wypadku w Wielkiej Brytanii. Rodzinie zmarłego powiedziano, że chłopak żyje, a tej, który przeżył, że ich syn zmarł

O tym nieprawdopodobnym błędzie brytyjskiej policji rozpisuje się teraz prasa na wyspach. Temat poruszył m.in. Daily Mail. 13 grudnia, kilka dni przed Bożym Narodzeniem, samochód z trójką nastolatków wypadł z drogi między Dinnington i Todwick w pobliżu Rotherham i uderzył w drzewo. Na miejscu zginęła 17-letnia dziewczyna. Policja poinformowała również, że śmierć poniósł 17-letni Trevor Wynn. Trzeci z pasażerów miał zostać ciężko ranny i trafić do szpitala. Te informacje, jak się później okazało, były błędne. Rodzina Trevora Wynna przez trzy tygodnie żyła w przekonaniu, że straciła syna. Bliscy przygotowywali jego pogrzeb, przyjaciele uruchomili internetową zbiórkę na koszty ceremonii. W poruszających wpisach opisywali go jako wrażliwego, dobrego chłopaka, który zawsze myślał o innych. Tymczasem rodzice 18-letniego Joshuy Johnsona otrzymali zupełnie inną informację: ich syn miał przeżyć wypadek, ale znajdować się w szpitalu w stanie ciężkim,w śpiączce farmakologicznej.

Zmarłym był w rzeczywistości 18-letni Joshua Johnson. Trevor Wynn żył i od trzech tygodni przebywał w szpitalu

Prawda wyszła na jaw dopiero po trzech tygodniach - i to w sposób niemal absurdalny. W niedzielę jeden z hospitalizowanych nastolatków odzyskał przytomność i powiedział personelowi medycznemu jedno zdanie: „Jestem Trevor”. To wystarczyło, by uruchomić lawinę wątpliwości. Po ponownej identyfikacji, w tym po specjalnie przeprowadzonych badaniach kryminalistycznych potwierdzono, że doszło do tragicznej pomyłki. Ciało ofiary śmiertelnej zostało błędnie zidentyfikowane. Zmarłym był w rzeczywistości 18-letni Joshua Johnson. Trevor Wynn żył i od trzech tygodni przebywał w szpitalu. Dla obu rodzin oznaczało to szok trudny do opisania. Jak pisze Daily Mail, do pomyłki przyczynił się bardzo ciężki stan rannego nastolatka oraz fakt, że Joshua i Trevor byli do siebie podobni.

Policja prowadzi postępowanie wewnętrzne w sprawie pomyłki

South Yorkshire Police oficjalnie potwierdziła błąd i skierowała sprawę do wyjaśnienia wewnętrznego. Zastępca komendanta, Colin McFarlane, w publicznym oświadczeniu przyznał, że zdarzenie było „ogromnym wstrząsem” i zapowiedział pełną współpracę z organem nadzorczym. Zapewnił również, że policja zrobi wszystko, by podobna pomyłka nigdy się nie powtórzyła. Padły przeprosiny i deklaracje wsparcia psychologicznego dla rodzin. Sprawa ma też inny aspekt. W związku z wypadkiem zatrzymano dwóch młodych mężczyzn: 18-latka podejrzanego o spowodowanie śmierci w wyniku niebezpiecznej jazdy oraz 19-latka podejrzanego o utrudnianie postępowania. Obaj przebywają na wolności za kaucją, a śledztwo trwa.

Super Express Google News
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
QUIZ. Geografia. Prawda czy fałsz? Szybki sprawdzian!
Pytanie 1 z 10
Panama to państwo, przez które przechodzi równik
Wypadek na autostradzie A4
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKA BRYTANIA
WYPADEK SAMOCHODOWY