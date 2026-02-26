Halle Berry o zasadach w sypialni. Tej jednej rzeczy nigdy nie zrobi

Halle Berry szczerze w wywiadzie. Aktorka nie zamierza tego robić w łóżku

Amerykańska gwiazda postanowiła uchylić rąbka tajemnicy na temat tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami jej sypialni. Choć na wielkim ekranie potrafi zagrać niemal wszystko, w życiu prywatnym stawia na stuprocentową szczerość. Podczas rozmowy w audycji „Sex With Emily” 59-latka zadeklarowała, że definitywnie kończy z udawaniem szczytowania tylko po to, by poprawić humor swojemu partnerowi. Laureatką Oscara podkreśla, że takie zachowanie to nic innego jak przedkładanie cudzych potrzeb nad własne, podczas gdy zbliżenie powinno opierać się na obustronnej satysfakcji. – „To stawianie jego potrzeb ponad własne. Ja jestem dla siebie tak samo ważna jak on dla siebie. To ma być wspólna przyjemność” – zaznaczyła artystka. Obecnie Berry tworzy udaną relację z muzykiem Van Huntem, którego poślubienia jednak nie planuje w najbliższym czasie. Para nie czuje presji formalizowania związku, zwłaszcza że aktorka ma już za sobą trzy nieudane małżeństwa.

Kariera i życie prywatne Halle Berry. Od miss nastolatek do laureatki Oscara

Największym i najbardziej prestiżowym osiągnięciem w dorobku aktorki pozostaje Oscar za pierwszoplanową rolę w dramacie „Czekając na wyrok” z 2001 roku. Talent gwiazdy został dostrzeżony również przez krytyków przyznających Złote Globy i nagrody Emmy, które otrzymała za kreację w filmie „Kariera Dorothy Dandridge” z 1999 roku. Widzowie na całym świecie kojarzą ją także z wielkich hitów kinowych, takich jak seria „X-Men”, komedia „Flinstonowie” czy rola dziewczyny Agenta 007 w produkcji „Śmierć nadejdzie jutro”. Zanim jednak Halle Berry stała się ikoną Hollywood, swoją drogę na szczyt zaczynała od udziału w konkursach piękności, zdobywając tytuł miss nastolatek USA jako 19-latka. Jej życie osobiste było równie barwne, co kariera – po rozwodzie z Olivierem Martinezem w 2015 roku skupiła się na wychowaniu dzieci, w tym 17-letniej córki Nahli, której ojcem jest model Gabriel Aubry.