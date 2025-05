Egzamin ósmoklasisty polski 2025 wszystkie odpowiedzi + arkusze cke do ściągnięcia w PDF, JPG

Egzamin ósmoklasisty język polski 2025. Arkusze CKE i sugerowane odpowiedzi z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty polski 2025: We wtorek (13.05) blisko 355 tys. uczniów z ponad 12 tys. 850 szkół w Polsce piało egzamin z języka polskiego. Arkusze CKE z dzisiejszego egzamin zostaną opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej po południu. Arkusze wraz z sugerowanymi odpowiedziami przygotowanymi przez naszego eksperta opublikujemy również w tym artykule - zrobimy to już niedługo. E8 z j. polskiego to początek egzaminacyjnego maratonu. W środę (14.05) egzamin z matematyki, a w czwartek (15.05) z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, ale nie da się go nie zdać. Jego wynik ma jednak kluczowe znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Egzamin ósmoklasisty polski 2025. Odpowiedzi eksperta oraz arkusze CKE do ściągnięcia

Sugerowane odpowiedzi oraz arkusze CKE opublikujemy poniżej. Tymczasem sprawdźcie, jak wyglądały zeszłoroczne arkusze z polskiego. Egzamin ósmoklasisty: polski. Zadania, arkusze CKE i odpowiedzi z języka polskiego.