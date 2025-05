Egzaminy ósmoklasisty 2025: język polski

Egzamin ósmoklasisty tuż, tuż! W dniach 13-15 maja 2025 uczniowie ostatnich klas podstawówki zmierzą się z pierwszym ważnym egzaminem w swoim życiu. Na początek sprawdzian z języka polskiego, z którym uczniowie zmierzą się we wtorek (13 maja 2025) o godzinie 9. Egzamin ósmoklasisty 2025 jest egzaminem obowiązkowym, ale nie da się go nie zdać. Jego wynik ma jednak kluczowe znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty przystąpi ponad 300 tys. uczniów.

Warto pamiętać o tym, że w tym roku uczniów czeka na E8 z polskiego sporo zmian. Jedną z ważniejszych zmian jest wydłużenie czasu trwania egzaminu. Egzamin z polskiego trwa 150 minut (osoby ze specjalnymi zaświadczeniami mogą wydłużyć ten czas nawet do 225 minut). Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie w formie pisemnej. - Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem. Nie można używać słowników. ‎Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej sali - przypomina CKE.

Egzamin z języka polskiego sprawdza umiejętności, jakie nabyli uczniowie podczas nauki w szkole podstawowej. Warto zaznaczyć, że kolejna ważna zmiana dotyczy lektur, bowiem ich lista została rozszerzona i zawiera lektury z klas IV-VII. Podczas egzaminu zdający otrzyma arkusz egzaminacyjny, który będzie się składał z dwóch części.

Ostatnie godziny przed egzaminem ósmoklasisty to dla uczniów ostatnia szansa na uzupełnienie wiedzy. Niektórzy liczą na tzw. przecieki, czyli arkusze z zadaniami, które znajdą się na egzaminie lub informacje, zazwyczaj fałszywe, dotyczące tego, co znajdzie się w treści arkuszy egzaminacyjnych.

O doniesieniach dotyczących egzaminu ósmoklasisty 2025 z języka polskiego informujemy w relacji na żywo:

Na żywo Egzamin ósmoklasisty 2025 polski 20:30 W internecie pojawia się mnóstwo tzw. "przecieków" z zadaniami i zagadnieniami, które mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty. CKE zapewnia, że tego typu informacje są nieprawdziwe, a uczniowie o tym, co będzie na egzaminie, dowiedzą się w chwili rozpoczęcia testu we wtorek (13 maja) o godz. 9. 20:09 Rozpoczynamy relację na żywo z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Uczniowie przystąpią do pisania egzaminu we wtorek (13 maja) o godz. 9, ale my już teraz będziemy przekazywać informację dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

