Lektury obowiązkowe egzamin ósmoklasisty 2025. Nowa lista lektur! O tym musisz wiedzieć

Lektury obowiązkowe egzamin ósmoklasisty 2025

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego zaplanowano na wtorek, 13 maja 2025 o godzinie 9.00. W tym roku na uczniów czeka sporo zmian - jedną z nich jest czas pisania egzaminu. W tym roku będzie to 150 minut w przypadku języka polskiego. Taka zmiana zapewne ucieszy wiele osób - pozwoli to powiem na to, by w spokoju rozwiązać zadania i zastanowić się nad odpowiedziami.

Podczas egzaminu zdający otrzyma arkusz egzaminacyjny, który będzie się składał z dwóch części.

Część I arkusza będzie zawierać zadania zorganizowane wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu:

tekstu literackiego (poezji, epiki albo dramatu) oraz

tekstu nieliterackiego (naukowego, popularnonaukowego albo publicystycznego).

W części II arkusza znajdą się propozycje dwóch tematów wypracowań, z których uczeń będzie miał za zadanie wybór jednego i napisze tekst nie krótszy, niż 200 wyrazów. Do wyboru będą:

temat o charakterze twórczym (opowiadanie twórcze) oraz

temat o charakterze argumentacyjnym (rozprawka, przemówienie).Każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej ORAZ/LUB do utworu bądź utworów samodzielnie wybranych przez ucznia.

Lista lektur egzamin ósmoklasisty 2025

Co ważne, lista lektur została zaktualizowana! Warto więc dogłębnie przeanalizować cały spis lektur przed E8:

Klasy IV–VILektury obowiązkowe (pozycje książkowe poznawane w całości)

1) Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa

2) Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks)

3) Clive Staples Lewis, Opo wieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa

4) Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni

5) John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem.

Klasy VII i VIIILektury obowiązkowe (pozycje książkowe poznawane w całości)

1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna

2) Aleksander Fredro, Zemsta

3) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

4) Adam Mickiewicz, Dziady część II

5) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

6) Juliusz Słowacki, Balladyna.

Krótkie utwory literackie poznawane w całości, utwory literackie poznawane we fragmentach i utwory poetyckie

1) Jan Kochanowski, wybór fraszek, wybrana pieśń, treny VII i VIII

2) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Świtezianka, Pan Tadeusz (księgi: I, II, IV, X, XI, XII)4

3) Sławomir Mrożek, Artysta

4) Henryk Sienkiewicz, Latarnik, Quo vadis (fragmenty)

5) Stefan Żeromski, Syzyfowe prace (fragmenty)

Klasy IV–VIKrótkie utwory literackie poznawane w całości, utwory literackie poznawane we fragmentach i utwory poetyckie, których znajomość nie będzie sprawdzana na egzaminie ósmoklasisty

1) René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań)

2) Ignacy Krasicki, wybrane bajki

3) Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (wybrane fragmenty, inne niż księgi: I, II, IV, X, XI, XII)

4) Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego

5) wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, o Syzyfie,

o Demeter i Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie

6) Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym

o talentach, o miłosiernym Samarytaninie

7) wybrane podania i legendy polskie

8) wybrane baśnie polskie i europejskie

9) Maria Konopnicka, Rota.

Klasy IV–VI

1) Charles Perrault, Kopciuszek

2) Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twardowska

3) Bolesław Prus, Katarynka

4) Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce

5) Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy

6) Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny

7) legendy polskie: o Lechu, o Piaście, o Kraku i Wandzie

8) mit o Orfeuszu i Eurydyce

9) przypowieści: o siewcy, o pannach roztropnych.

Klasy VII i VIII

1) Jan Kochanowski, treny I i V

2) Ignacy Krasicki, Żona modna

3) Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan

Tadeusz (księgi: III, V, VI, VII, VIII, IX)

4) Melchior Wańkowicz, Tędy i owędy (wybrany reportaż).

