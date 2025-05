Egzaminy ósmoklasisty 2025 POLSKI. Kiedy jest i ile trwa E8 z języka polskiego?

Zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty 2025. Kto jest zwolniony i co to oznacza?

Egzaminy ósmoklasisty 2025: polski

Egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami! W dniach 13-15 maja 2025 uczniowie ostatnich klas podstawówki zmierzą się z pierwszym ważnym egzaminem w swoim życiu. Jest to egzamin, do którego należy przystąpić, by ukończyć szkołę podstawową, nie ma jednak progu zdawalności. Z językiem polskim zmierzą się uczniowie we wtorek 13 maja 2025 o godzinie 9.00. W tym roku uczniów czeka na E8 z polskiego sporo zmian, dlatego wato się z nimi zaznajomić.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z polskiego?

Jedną z ważniejszych rzeczy jest czas trwania egzaminu. W maju 2025 roku uczniowie będą mieli więcej czasu na napisanie E8. To świetna wiadomość, ponieważ będzie można przeczytać pytania wielokrotnie, upewnić się, że odpowiedzi są prawidłowe, a w przypadku dużego stresu będzie czas na ukojenie nerwów i przyzwyczajenie się do egzaminacyjnej rzeczywistości.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie w formie pisemnej. Egzamin z polskiego trwa 150 minut (osoby ze specjalnymi zaświadczeniami mogą wydłużyć ten czas nawet do 225 minut).

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty z polskiego?

Egzamin z języka polskiego sprawdza umiejętności, jakie nabyli uczniowie podczas nauki w szkole podstawowej. Warto zaznaczyć, że w tym roku weszła zmiana dotycząca lektur - lista lektur została rozszerzona i zawiera lektury z klas IV-VII. Podczas egzaminu zdający otrzyma arkusz egzaminacyjny, który będzie się składał z dwóch części.

Jak podaje CKE w informatorze, egzamin z polskiego będzie się składał z dwóch części. Część I arkusza będzie zawierać zadania zorganizowane wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu:

tekstu literackiego (poezji, epiki albo dramatu) oraz

tekstu nieliterackiego (naukowego, popularnonaukowego albo publicystycznego).

Łącznie oba teksty będą liczyły nie więcej niż 1000 wyrazów.

Większość zadań w tej części arkusza będzie się odnosić bezpośrednio do tekstów.Wśród zadań w tej części arkusza mogą pojawić się również:

zadania zawierające fragmenty innych tekstów literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne (np. plakat, reprodukcję obrazu), przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy itp. ORAZ/LUB

zadania samodzielne, nieodnoszące się do tekstów wymienionych w pkt a) lub b).

W części II arkusza znajdą się propozycje dwóch tematów wypracowań, z których uczeń będzie miał za zadanie wybór jednego i napisze tekst nie krótszy, niż 200 wyrazów. Do wyboru będą:

temat o charakterze twórczym (opowiadanie twórcze) oraz

temat o charakterze argumentacyjnym (rozprawka, przemówienie).Każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej ORAZ/LUB do utworu bądź utworów samodzielnie wybranych przez ucznia.

Ile punktów za rozprawkę na egzaminie ósmoklasisty?

Jak obliczyć punkty? Jak wynika z informacji przekazanych przez CKE, W części I arkusza (około 20 zadań) uczeń będzie mógł zdobyć 25 punktów, w tym ok. 50% za zadania otwarte. Za wypracowanie uczeń będzie mógł zdobyć 20 punktów.

Za rozwiązanie zadań w obu częściach arkusza egzaminacyjnego będzie można uzyskać 45 punktów.