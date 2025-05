i Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Egzamin ósmoklasisty 2025

Egzamin ósmoklasisty 2025 polski. Przecieki, arkusze, odpowiedzi. Wiadomo, co będzie na E8 z polskiego?!

Egzamin ósmoklasisty 2025 z języka polskiego już we wtorek, 13.05.2025 r. Uczniowie w całej Polsce przystąpią do pierwszego tak poważnego testu w ich życiu. Egzamin ósmoklasisty 2025 z języka polskiego rozpocznie się o godz. 9:00 i potrwa 120 minut. W internecie już huczy o przeciekach przed egzaminem ósmoklasisty z polskiego. Wiadomo, co znajdzie się w arkuszu CKE?