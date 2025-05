Egzamin ósmoklasisty polski 2025: wszystkie ODPOWIEDZI do arkuszy CKE - pobierz PDF, JPG

Egzamin ósmoklasisty 2025: polski. Zad. 3. C, zad. 4. D. Mamy wszystkie ODPOWIEDZI, akrusze CKE i zadania z polskiego [RELACJA NA ŻYWO 13.05.2025]

Jaka lektura na egzaminie ósmoklasisty 2025? Jakie wypracowania?

Na egzaminie ósmoklasisty do wyboru były dwa rodzaje wypracowań - opowiadanie oraz przemówienie. Uczniowie musieli się zmierzyć z jednym z dwóch tematów:

Napisz przemówienie, w którym przekonasz rówieśników, że przyjaźń między dwiema osobami to rodzaj harmonii, która potrafi połączyć zupełnie inne charaktery. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego. Wyobraź sobie, że spotkałeś bohatera jednej z lektur obowiązkowych. Podczas Waszej wspólnej przygody dokonał on czynu godnego podziwu. Napisz o tym opowiadanie. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybranego bohatera.

Arkusze CKE potwierdzają, że "Chłopcy z Placu Broni" Ferenca Molnára pojawili sie na egzaminie ósmoklasisty! Lektury tej bezpośrednio dotyczyły pytania od 1 do 6 w arkuszu (pośrednio także 7-10). Wśród opinii ósmoklasistów pojawia się wiele obaw w związku z tym, że lektura nie jest często powtórkowo omawiana przed samym egzaminem. Ósmoklasiści musieli się wykazać także znajomością "Małego Księcia". W zadaniu uczniowie mieli za zadanie napisać ogłoszenie informujące o spotkaniu chętnych do udziału w szkolnym przedstawieniu pt. Przyjaciel na zawsze.

Chłopcy z Placu Broni i Quo Vadis. O czym są te lektury?

Opowieść o grupie chłopców z Budapesztu, którzy walczą o swój ukochany plac, niesie za sobą ważne wartości, takie jak odwaga, przyjaźń i lojalność. Uniwersalność i emocjonująca fabuła tej książki sprawiają, że jest ona chętnie wybierana przez nauczycieli jako materiał do analizy.

Podobnie jest w przypadku powieści "Quo Vadis", która opowiada historię miłości rzymskiego patrycjusza Marka Winicjusza i chrześcijanki Ligii na tle prześladowań chrześcijan. Ze względu na to, że porusza tematy takie jak miłość, wiara i poświęcenie, które są istotne w edukacji młodzieży, jest to naturalny wybór do egzaminu ósmoklasisty.

Dlaczego "Chłopcy z Placu Broni" i "Quo Vadis" cieszą się obecnie tak dużym zainteresowaniem? Możliwe, że przecieki zwróciły uwagę uczniów i nauczycieli, prowadząc do zwiększonej liczby wyszukiwań tych lektur w internecie. Zważywszy na powszechność ich omawiania i wartość dydaktyczną, wydaje się to być realnym scenariuszem na egzaminie ósmoklasisty 2025. Czy tak rzeczywiście się stało? Przekonamy się niebawem!