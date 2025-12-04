Próbny egzamin ósmoklasisty: angielski Odpowiedzi, arkusze [OPERON, 4 grudnia]

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-04 10:41

Czwartek 4 grudnia to ostatni dzień próbnych egzaminów ósmoklasisty organizowanych przez Operon. Dziś egzamin z języka obcego nowożytnego - uczniowie najczęściej wybierają j. angielski. Próbny egzamin ósmoklasisty to element trzydniowej próby generalnej, która wiernie odwzorowuje warunki i procedury obowiązujące podczas właściwego egzaminu w 2026 roku. Wydarzenie odbywa się jednocześnie w tysiącach szkół, dzięki czemu uczniowie mogą doświadczyć atmosfery zbliżonej do tej, jaka czeka ich w maju.

Egzamin ósmoklasisty 2025

i

Autor: Piotr Grzybowski/SUPER EXPRESS Egzamin ósmoklasisty 2025

Próbny egzamin ósmoklasisty język angielski [4 grudnia, Operon] Egzamin z języka obcego rozpoczął się punktualnie o godzinie 9. Uczniowie pracowali z arkuszem zgodnie z zasadami przewidzianymi dla egzaminu państwowego. Próbny test ma pokazać, na jakim etapie przygotowań znajdują się ósmoklasiści i co jeszcze warto powtórzyć przed właściwym egzaminem. Próbny egzamin ósmoklasisty z Operonem trwał trzy dni. Wcześniej uczniowie pisali egzaminy z j. polskiego i matematyki. Organizatorzy podkreślają, że również w przypadku egzaminu z języka obcego odpowiedzi zostaną opublikowane jeszcze tego samego dnia. Oficjalne rozwiązania z angielskiego pojawią się o godzinie 13.00, co pozwoli uczniom szybko sprawdzić, które zadania wykonali poprawnie, a które sprawiły im trudność.

Materiały udostępnione na stronie Operonu mają pomóc w rzetelnej analizie wyniku i wyznaczeniu obszarów wymagających dodatkowych powtórek przed właściwym egzaminem.

Czytaj też: Ferie zimowe 2026 przesunięte! Jest komunikat MEN

Do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty jak co roku dołączają tysiące szkół. Organizatorzy dziękują placówkom za zaangażowanie i podkreślają, że udział w takiej próbie pomaga uczniom uporządkować wiedzę oraz lepiej przygotować się do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

Egzamin Ósmoklasisty 2022. Czy Zemsta Fredry zaskoczyła uczniów?
Egzamin ósmoklasisty język angielski 2025: ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE [15.05.2025]
37 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OPERON
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY