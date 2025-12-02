Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego – arkusz PDF, pytania i odpowiedzi [2 grudnia 2025, OPERON]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-12-02 11:29

Próbny egzamin E8 2026 z Operonem: we wtorek, 2 grudnia 2025 roku rozpoczął się próbny egzamin ósmoklasisty 2025/2026 z języka polskiego w szkołach w całej Polsce. Uczniowie o godzinie 9 mierzyli się z pierwszym arkuszem, a pełne arkusze oraz odpowiedzi do zadań zostaną opublikowane tuż po zakończeniu egzaminu – znajdziesz je właśnie tutaj. To ważna próba przed egzaminem ósmoklasisty 2026, która pozwoli sprawdzić wiedzę i przygotować się do majowego egzaminu.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025: Jak i gdzie je sprawdzić? [EGZAMIN ÓSMOKLASISTY WYNIKI, CKE]

i

Autor: Archiwum serwisu
Super Express Google News

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 z OPERONEM: arkusze PDF, pytania i odpowiedzi

Od 2 grudnia w tysiącach szkół w całej Polsce rusza Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty organizowany przez Wydawnictwo Operon. To jedna z najważniejszych prób, z jakimi mierzą się uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 z Operonem ma na celu nie tylko sprawdzenie wiedzy, lecz przede wszystkim przygotowanie młodzieży do właściwego egzaminu, który czeka ich już w maju 2026 roku.

Zobacz: CKE ogłasza terminy próbnych matur i egzaminu ósmoklasisty 2026. Sprawdź, kiedy odbędą się próbne egzaminy!

Polecany artykuł:

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026: język polski. Odpowiedzi z arkuszami do pobra…

Egzamin ósmoklasisty 2026 z Operonem: arkusze, pytania, odpowiedzi

Egzamin próbny przeprowadzany jest jednocześnie w szkołach w całym kraju, co pozwala odtworzyć atmosferę i procedury znane z rzeczywistego egzaminu państwowego. Dzięki temu uczniowie mają okazję sprawdzić, jak radzą sobie ze stresem, pracą pod presją czasu, a także samym układem arkusza. To ważny test nie tylko wiedzy, ale też organizacji pracy i odporności psychicznej.

We wtorek, 2.12.2025 o godzinie 9:00 uczniowie mierzyli się z pierwszym egzaminem z języka polskiego. Egzamin trwał 150 minut, a pełne arkusze oraz odpowiedzi do zadań z języka polskiego znajdziecie w tym artykule zaraz po zakończeniu egzaminu. To tutaj pojawią się także odpowiedzi rozwiązania, które pomogą sprawdzić, jak poradziliście sobie na tej ważnej próbie.

Tu odpowiedzi i arkusze PDF z egzaminu ósmoklasisty z Operonem 2026

Czekamy na oficjalnie arkusze, pytania oraz odpowiedzi z próbnego egzaminu ósmoklasisty 2026 z Operonem! Jeśli tylko pojawią się na stronie wydawnictwa opublikujemy je na naszych stronach.

Zachęcamy do odświeżania, by być na bieżąco! 

Egzamin ósmoklasisty: język polski 2025. ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE [13.05.2025]
27 zdjęć
Matury 2024 w Warszawie. Tysiące uczniów zdaje egzamin dojrzałości na stadionie Legii
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OPERON
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
EGZAMIN
PRÓBNY EGZAMIN
EGZAMIN 8-KLASISTY