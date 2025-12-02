Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego – arkusz PDF, pytania i odpowiedzi [2 grudnia 2025, OPERON]

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 z OPERONEM: arkusze PDF, pytania i odpowiedzi

Od 2 grudnia w tysiącach szkół w całej Polsce rusza Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty organizowany przez Wydawnictwo Operon. To jedna z najważniejszych prób, z jakimi mierzą się uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 z Operonem ma na celu nie tylko sprawdzenie wiedzy, lecz przede wszystkim przygotowanie młodzieży do właściwego egzaminu, który czeka ich już w maju 2026 roku.

Egzamin ósmoklasisty 2026 z Operonem: arkusze, pytania, odpowiedzi

Egzamin próbny przeprowadzany jest jednocześnie w szkołach w całym kraju, co pozwala odtworzyć atmosferę i procedury znane z rzeczywistego egzaminu państwowego. Dzięki temu uczniowie mają okazję sprawdzić, jak radzą sobie ze stresem, pracą pod presją czasu, a także samym układem arkusza. To ważny test nie tylko wiedzy, ale też organizacji pracy i odporności psychicznej.

We wtorek, 2.12.2025 o godzinie 9:00 uczniowie mierzyli się z pierwszym egzaminem – z języka polskiego. Egzamin trwał 150 minut, a pełne arkusze oraz odpowiedzi do zadań z języka polskiego znajdziecie w tym artykule zaraz po zakończeniu egzaminu. To tutaj pojawią się także odpowiedzi rozwiązania, które pomogą sprawdzić, jak poradziliście sobie na tej ważnej próbie.

Tu odpowiedzi i arkusze PDF z egzaminu ósmoklasisty z Operonem 2026

Czekamy na oficjalnie arkusze, pytania oraz odpowiedzi z próbnego egzaminu ósmoklasisty 2026 z Operonem! Jeśli tylko pojawią się na stronie wydawnictwa opublikujemy je na naszych stronach.

Zachęcamy do odświeżania, by być na bieżąco!