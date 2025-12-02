Próbny egzamin ósmoklasisty 2026: język polski. Odpowiedzi z arkuszami do pobrania za darmo

Próbny egzamin ósmoklasisty 2025/2026 z Operonem. We wtorek 2 grudnia w szkołach w całym kraju rozpoczęła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty przygotowanego przez Wydawnictwo Operon. To jedna z największych inicjatyw sprawdzających poziom przygotowania uczniów przed egzaminem ósmoklasisty 2026. Na początek uczniowie zmierzą się z arkuszem z języka polskiego. Egzamin próbny z polskiego wystartował o godzinie 9 i potrwa 150 minut. To dla wielu uczniów kluczowy etap, który pozwala sprawdzić umiejętność czytania ze zrozumieniem, interpretacji tekstu oraz tworzenia własnej wypowiedzi. Oficjalne odpowiedzi o arkusze CKE opublikujemy w tym artykule niedługo po zakończeniu egzaminu próbnego z j. polskiego.

Egzamin ósmoklasisty 2026: próbny egzamin z Operonem - GRUDZIEŃ 2025

Próbny egzamin z Operonem to coroczny projekt, do którego przystępują tysiące szkół. Organizatorzy podkreślają, że próbny egzamin ósmoklasisty odzwierciedla realne procedury, jakie obowiązują podczas egzaminu państwowego. Placówki biorące udział w wydarzeniu otrzymały podziękowania za wkład w przygotowanie uczniów do jednego z najważniejszych sprawdzianów tego etapu edukacji. Tegoroczna edycja potrwa od 2 do 4 grudnia 2025 r.

W kolejnych dniach zaplanowano:

3 grudnia (środa) – test z matematyki,

4 grudnia (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Wyniki próbnych testów są dla uczniów ważną wskazówką przed rekrutacją do szkół ponadpodstawowych oraz zachętą do dalszych przygotowań.

Państwowy egzamin ósmoklasisty odbędzie się w maju 2026 r. 11 maja 2026 r. – egzamin z języka polskiego (wtorek) – godz. 9.00; 12 maja 2026 r. – egzamin z matematyki (środa) – godz. 9.00; 13 maja 2026 r. – egzamin z języka obcego nowożytnego.

