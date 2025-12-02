Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Oficjalne odpowiedzi + arkusze PDF do ściągnięcia

We wtorek 2 grudnia w tysiącach szkół w całej Polsce rozpocznie się Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty organizowany przez Wydawnictwo Operon. To największa w kraju próba generalna przed właściwym egzaminem ósmoklasisty 2026, przeprowadzana jednocześnie we wszystkich szkołach biorących udział w inicjatywie. Dzięki temu uczniowie mogą doświadczyć procedur zbliżonych do tych, które czekają ich w maju. Arkusze + odpowiedzi znajdziecie w tym artykule.

Polski na początek. Egzamin potrwa 150 minut

Pierwszym przedmiotem będzie język polski. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i potrwa 150 minut. To moment, na który przygotowują się uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół, traktując próbę jako realne sprawdzenie wiedzy oraz okazję do oswojenia się z arkuszami. Próbny egzamin potrwa trzy dni. W kolejnych terminach ósmoklasiści napiszą:

3 grudnia (środa) – matematykę,

4 grudnia (czwartek) – język obcy nowożytny.

Próbny E8 2025/2026: Odpowiedzi do arkuszy z j. polskiego

Nowością, na którą zwracają uwagę organizatorzy, jest publikacja odpowiedzi zaraz po zakończeniu egzaminów. Odpowiedzi + arkusze opublikujemy w tym miejscu. Uczniowie oraz ich rodzice będą mogli natychmiast sprawdzić poprawność wykonanych zadań i ocenić, nad czym warto jeszcze popracować przed właściwym egzaminem ósmoklasisty w maju. Udostępnione materiały mają pomóc w rzetelnej samoocenie oraz wskazać obszary, które wymagają dodatkowej powtórki. To narzędzie szczególnie cenione przez uczniów przygotowujących się do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Największa próba przed egzaminem państwowym

Operon podkreśla, że próbny egzamin odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym czasie, co pozwala wiernie odwzorować atmosferę i przebieg egzaminu państwowego. Z roku na rok do wydarzenia przystępują tysiące szkół, traktując je jako ważny element przygotowań ósmoklasistów. Organizatorzy dziękują placówkom za udział oraz zaangażowanie w pracę z uczniami.

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się w dniach 2–4 grudnia 2025 r. Wyniki próbnych testów są dla wielu uczniów istotnym sygnałem przed rekrutacją do szkół ponadpodstawowych i motywacją do dalszej nauki.

Arkusze z języka polskiego wraz z odpowiedziami opublikujemy poniżej.

