Próbny egzamin ósmoklasisty 2026: język polski. Tu znajdziesz arkusz PDF, pytania i odpowiedzi [2.12.2025]

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 z OPERONEM: arkusze PDF, pytania i odpowiedzi

Od 2 grudnia w tysiącach szkół w całej Polsce rusza Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty organizowany przez Wydawnictwo Operon. To jedna z najważniejszych prób, z jakimi mierzą się uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Próbny egzamin ósmoklasisty 2025/2026 ma na celu nie tylko sprawdzenie wiedzy, lecz przede wszystkim przygotowanie młodzieży do właściwego egzaminu, który czeka ich już w maju 2026 roku.

Egzamin próbny przeprowadzany jest jednocześnie w szkołach w całym kraju, co pozwala odtworzyć atmosferę i procedury znane z rzeczywistego egzaminu państwowego. Dzięki temu uczniowie mają okazję sprawdzić, jak radzą sobie ze stresem, pracą pod presją czasu, a także samym układem arkusza. To ważny test nie tylko wiedzy, ale też organizacji pracy i odporności psychicznej.

We wtorek, 2.12.2025 o godzinie 9:00 uczniowie zmierzą się z pierwszym egzaminem – z języka polskiego. Egzamin potrwa 150 minut, a pełne arkusze oraz odpowiedzi do zadań z języka polskiego znajdziecie w tym artykule zaraz po zakończeniu egzaminu. To tutaj pojawią się także odpowiedzi ekspertów i przykładowe rozwiązania, które pomogą sprawdzić, jak poradziliście sobie na tej ważnej próbie.

Próbny egzamin to trzy dni intensywnego sprawdzania wiedzy. Po języku polskim uczniowie będą pisać również próbne testy z matematyki oraz języka obcego. To świetny moment na ocenę swoich mocnych stron oraz obszarów, które należy powtórzyć przed egzaminem właściwym.

Egzamin ósmoklasisty: język polski 2025. ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE [13.05.2025]

Egzamin ósmoklasisty 2026: harmonogram

Warto pamiętać, że prawdziwy egzamin ósmoklasisty 2026 odbędzie się w następujących terminach:

Termin główny:

11 maja 2026 (poniedziałek): język polski

12 maja 2026 (wtorek): matematyka

13 maja 2026 (środa): język obcy nowożytny

Termin dodatkowy:

8–10 czerwca 2026 r.

Próbny egzamin odbywający się teraz w grudniu jest więc świetną okazją, by realnie sprawdzić swoje przygotowanie i uniknąć błędów w maju. Uczniowie mogą porównać swoje wyniki z rówieśnikami z całej Polski oraz dowiedzieć się, nad czym warto jeszcze popracować.