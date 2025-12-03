Próbny egzamin ósmoklasisty: matematyka Odpowiedzi, rozwiązania zadań, arkusze [OPERON, 3 grudnia]

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki. W grudniu ruszył próbny egzamin ósmoklasisty. W środę – egzamin próbny z matematyki. Uczniowie o godzinie 9 rozpoczęli pracę z arkuszem. Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki - arkusze + odpowiedzi do ściągnięcia.

Próbny egzamin ósmoklasisty matematyka [3 grudnia, Operon] W środę 3 grudnia ósmoklasiści w całej Polsce przystąpią do drugiego próbnego egzaminu, który odbędzie się w ramach Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty organizowanego przez Wydawnictwo Operon. To element trzydniowej próby generalnej, która wiernie odwzorowuje warunki i procedury obowiązujące podczas właściwego egzaminu w 2026 roku. Wydarzenie odbywa się jednocześnie w tysiącach szkół, dzięki czemu uczniowie mogą doświadczyć atmosfery zbliżonej do tej, jaka czeka ich w maju.

Czytaj też: Ferie zimowe 2026 przesunięte! Jest komunikat MENEgzamin z matematyki rozpocznie się punktualnie o godzinie 9.00 i ma trwać 125 minut. Uczniowie będą pracować z arkuszem zgodnie z zasadami przewidzianymi dla egzaminu państwowego. To dla wielu z nich jeden z kluczowych testów, bo pozwala ocenić poziom opanowania działań na liczbach, geometrii, równań czy interpretacji danych.

Próbny egzamin ósmoklasisty z Operonem

Próbny egzamin potrwa trzy dni, a matematyka jest drugim z zaplanowanych przedmiotów. W czwartek 4 grudnia język obcy. Odpowiedzi do arkusza z matematyki zostaną opublikowane na stronie Operonu o godzinie 13. Dzięki temu uczniowie szybko sprawdzą, które zadania wykonali poprawnie, a które sprawiły im trudność. Do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty jak co roku dołączają tysiące szkół. Organizatorzy dziękują placówkom za zaangażowanie i podkreślają, że udział w takiej próbie pomaga uczniom uporządkować wiedzę oraz lepiej przygotować się do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

