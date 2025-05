Egzamin ósmoklasisty 2025: język polskiego. Tomek odkrył coś w arkuszu CKE. "Zauważyłem"

Egzamin ósmoklasisty 2025: język polski. Wszystko już jasne. Uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. książki "Chłopcy z placu broni". Drugi tekst dotyczył przyjaźni i jej rodzajów. Trzeba było też napisać opowiadanie lub przemówienie. Wszystkie odpowiedzi na pytania z arkusza egzaminacyjnego z j. polskiego znajdziecie w tym artykule: Egzamin ósmoklasisty polski 2025 wszystkie odpowiedzi + arkusze cke do ściągnięcia w PDF, JPG - rozwiązania przygotował nasz ekspert. Co ciekawe, do stworzenia jednego z pytań prawdopodobnie posłużyła sztuczna inteligencja. - Zauważyłem coś ciekawego. Zrobiono obrazki za pomocą sztucznej inteligencji. Obrazki trzeba było dopasować do wybranej lektury i wytłumaczyć dlaczego. Te obrazki były wykonane za pomocą AI - powiedział Radiu Eska Tomek z Bydgoszczy.

Arkusze egzaminacyjne zostaną opublikowane we wtorek około godziny 14. Arkusze wraz z sugerowanymi odpowiedziami znajdziecie także na naszej stronie. Przypominamy, że w środę uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki, a w czwartek - z języka obcego nowożytnego. Wyniku egzaminu uczniowie poznają 4 lipca.

Egzamin ósmoklasisty: język polski 2025. ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE [13.05.2025]