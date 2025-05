Egzamin ósmoklasisty j. polski 2025. Wszystkie ODPOWIEDZI do ściągnięcia oraz arkusz CKE

Egzamin ósmoklasisty: język polski 2025. ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE - PDF [13.05.2025]

Egzamin ósmoklasisty 2025: JĘZYK POLSKI. Mamy już odpowiedzi eksperta do arkusza CKE z wtorkowego (13.05) egzaminu z polskiego - znajdziecie je w galerii poniżej. Zobaczcie, jak wam poszło. Egzaminu (E8) nie da się oblać, ale jego wynik jest kluczowy przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. Przypominamy, że w środę egzamin z matematyki, a w czwartek z języka obcego (zdecydowana większość uczniów wybiera język angielski). Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 (E8) zostaną ogłoszone 4 lipca 2025 roku.

Zobaczcie sugerowane, nieoficjalne odpowiedzi naszego eksperta do pytań z arkusza egzaminacyjnego z polskiego. Odpowiedzi są łatwo widoczne i czytelne, zostały naniesione na arkusze CKE. Arkusze można ściągnąć w formacie PDF i JPG.

Egzamin ósmoklasisty j. polski. Zobacz ODPOWIEDZI eksperta + arkusze CKE do ściągnięcia [13.05.2025]

