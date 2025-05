Egzamin ósmoklasisty: Pobierz odpowiedzi i arkusze CKE z matematyki 2025

Egzamin ósmoklasisty z matematyki. PDF ODPOWIEDZI do ściągnięcia z arkuszami

Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka. Trwa maraton egzaminacyjny. Za nami język polski. W środę (14.05) uczniowie pisali egzamin z matematyki. Ósmoklasiści mieli 125 minut na uporanie się z zadaniami opracowanymi przez ekspertów CKE. "Myślałam, że się poryczę", "było proste chwała CKE" - komentują ósmoklasiści na portalu X. Przypominamy, że choć egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy to nie da się do oblać. Wynik egzaminu ma jednak duży wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 zostaną ogłoszone 4 lipca 2025 roku.

Poniżej znajdziecie galerię, w której prezentujemy sugerowane odpowiedzi oraz arkusze egzaminacyjne z dzisiejszego (14.05) egzaminu E8 z matematyki.