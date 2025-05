Egzamin ósmoklasisty angielski 2025 wszystkie odpowiedzi, gotowe rozwiązania arkusza CKE 15.05.2025

Egzamin ósmoklasisty angielski 2025: wszystkie ODPOWIEDZI; ARKUSZE CKE gotowe do pobrania w PDF

Egzamin ósmoklasisty 2025: język ANGIELSKI. Arkusze CKE + gotowe ODPOWIEDZI do ściągnięcia

Egzamin ósmoklasisty angielski 2025: Angielski zdecydowanym liderem wśród wyborów uczniów

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskeigo rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał 110 minut. Uczniowie mieli do wyboru jeden z języków obcych nowożytnych, którego uczyli się w szkole: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Wyjątkiem byli uczniowie z Ukrainy, którzy mogli wybrać dowolny język z tej puli. Dyrektor CKE, Robert Zakrzewski, poinformował, że egzamin przebiegł bez zakłóceń. Największą popularnością cieszył się język angielski, który wybrało aż 98,4 proc. uczniów. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki, z wynikiem 1,4 proc. Pozostałe języki – francuski, hiszpański, rosyjski i włoski – wybrało łącznie 0,2 proc. ósmoklasistów.

Co pojawiło się w arkuszu CKE? Egzamin zawierał zarówno zadania zamknięte, w których uczeń musiał wybrać jedną odpowiedź z kilku podanych, jak i zadania otwarte, wymagające samodzielnego formułowania odpowiedzi. Na egzaminie nie można było korzystać ze słowników, a jedyne dozwolone przybory to pióro lub długopis z czarnym tuszem. Zabronione było wnoszenie urządzeń telekomunikacyjnych, z wyjątkiem tych wyposażonych w aplikację do monitorowania stanu zdrowia.

Egzamin ósmoklasisty angielski 2025: arkusz CKE

Arkusz CKE z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego opublikujemy w tym artykule w czwartek, 15.05.2025 r. punktualnie o godz. 14 - KLIKNIJ I ODŚWIEŻ

Egzamin ósmoklasisty angielski 2025 - odpowiedzi do wszystkich zadań, gotowe rozwiązania 15.05.2025

Odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego opublikujemy w tym artykule w czwartek, 15.05.2025 r. kilka minut po godz. 14 - KLIKNIJ I ODŚWIEŻ