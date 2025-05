Egzamin ósmoklasisty: polski, matematyka, angielski - wszystkie odpowiedzi oraz wszystkie arkusze CKE [E8 2025]

Egzamin ósmoklasisty 2025: polski, matematyka, angielski - wszystkie odpowiedzi do ściągnięcia w PDF

Egzamin ósmoklasisty: polski, matematyka, angielski. Egzamin ósmoklasisty 2025 to już historia. Ósmoklasiści ukończyli swój pierwszy poważny egzamin w życiu. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia podstawówki. Jak informuje CKE, nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Słabe to pocieszenie, bo punkty zdobyte na egzaminie ósmoklasisty są brane pod uwagę w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Tegoroczni ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego (zdecydowana większość wybrała j. angielski). Oficjalne wyniki zostaną podane do wiadomości uczniów 4 lipca. Kto wytrzyma tyle czasu w niepewności? Na szczęście już teraz można sprawdzić wszystkie odpowiedzi oraz policzyć punkty. Poniżej znajdziecie sugerowane odpowiedzi do pytań z egzaminu z polskiego, matematyki i angielskiego przygotowane przez ekspertów:

Egzamin ósmoklasisty język polski 2025 - wszystkie odpowiedzi + arkusze CKE

Egzamin ósmoklasisty matematyka 2025 - wszystkie odpowiedzi + arkusze CKE

Egzamin ósmoklasisty język angielski 2025 - wszystkie odpowiedzi + arkusze CKE

Odpowiedzi oraz arkusze CKE znajdziecie również w galeriach poniżej:

