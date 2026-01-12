Odpowiedzi, arkusz CKE z polskiego. Mamy rozwiązany cały arkusz z języka polskiego [Próbny egzamin ósmoklasisty 2026]

Próbny egzamin ósmoklasisty CKE 2026 – odpowiedzi z języka polskiego

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 rozpoczął się w całej Polsce w poniedziałek, 12 stycznia. Uczniowie mieli 150 minut na rozwiązanie arkusza z języka polskiego przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Test, podobnie jak właściwy egzamin w maju, składał się z zadań zamkniętych, otwartych oraz dłuższej wypowiedzi pisemnej.

Największe zainteresowanie – co roku – budzą odpowiedzi z próbnego egzaminu ósmoklasisty 2026, które pozwalają szybko sprawdzić, jak poszło i czy obrany sposób nauki przynosi efekty.

Arkusz CKE – język polski 12.01.2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała arkusz w identycznej formule jak na egzaminie ósmoklasisty w maju. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko znajomością lektur i środków stylistycznych, ale także umiejętnością czytania ze zrozumieniem, interpretowania tekstów oraz logicznego argumentowania w wypracowaniu.

W naszym artykule publikujemy arkusz CKE z języka polskiego – próbny egzamin ósmoklasisty 2026, dzięki czemu każdy uczeń może wrócić do treści zadań i spokojnie przeanalizować swoje odpowiedzi.

Odpowiedzi do próbnego egzaminu ósmoklasisty 2026 – ważna informacja

Prezentowane w tekście odpowiedzi do próbnego egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka polskiego zostały przygotowane przez naszych ekspertów na podstawie arkusza CKE. Należy jednak pamiętać, że nie są to jeszcze oficjalne odpowiedzi CKE i mogą zawierać błędy lub alternatywne interpretacje. Na oficjalne odpowiedzi CKE uczniowie i nauczyciele będą musieli jeszcze poczekać!

Przypomnijmy, że próbny egzamin ósmoklasisty 2026 odbywa się przez trzy dni:

12 stycznia 2026 (poniedziałek) – język polski,

13 stycznia 2026 (wtorek) – matematyka,

14 stycznia 2026 (środa) – język angielski.

Po każdym z testów publikujemy arkusze, pytania oraz nieoficjalne odpowiedzi, które pomogą uczniom ocenić poziom przygotowania.

Ten artykuł będzie aktualizowany – wraz z pojawieniem się kolejnych materiałów oraz oficjalnych odpowiedzi CKE. Warto zaglądać na bieżąco.