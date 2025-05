Egzamin E8 z angielskiego. Mamy gotowe odpowiedzi do zadań z arkusza

Egzamin ósmoklasisty 2025: język ANGIELSKI. Arkusze CKE + gotowe ODPOWIEDZI do ściągnięcia

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego 2025 odpowiedzi, arkusze cke [15.05.2025]

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2025 - czwartek, 15 maja 2025 roku. Angielski zdawało 98,4% tegorocznych ósmoklasistów. Na uporanie się z zadaniami z arkusza uczniowie mieli 110 minut. - Jak będzie 70% z angielskiego to będzie cud tak jestem debilem i nie umiem tego języka #egzaminosmoklasisty2025 - napisał na X jeden z ósmoklasistów. Koniec egzaminu niestety wcale nie oznacza końca nerwów i niepewności. Ósmoklasiści szukają odpowiedzi do arkuszy CKE z angielskiego. Wszystkie odpowiedzi znajdziecie w tym artykule na SE.pl

Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, jego wynik ma ogromne znaczenie. Punkty zdobyte na egzaminie ósmoklasisty są brane pod uwagę w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dla wielu uczniów liczy się każda odpowiedź i każdy punkt – to od nich zależy, czy dostaną się do wymarzonego liceum czy technikum. Właśnie dlatego po zakończeniu testu pojawi się naturalna potrzeba: sprawdzić arkusze i odpowiedzi z angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty angielski 2025: ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE (PDF, JPG)

Centralna Komisja Egzaminacyjna tradycyjnie opublikuje oficjalne arkusze CKE z angielskiego w dniu egzaminu, czyli 15 maja 2025 roku. Czy będą odpowiedzi do egzaminu z angielskiego 2025? Choć CKE nie opublikuje oficjalnych odpowiedzi to jest sposób, aby już w czwartek (15.05) przekonać się, jak poszedł egzamin z angielskiego i ile udało się zdobyć punktów.

Po południu na stronie "Super Expressu" zamieścimy oficjalne arkusze CKE z angielskiego oraz ODPOWIEDZI. Przygotuje je nam ekspert z Angielski Gryzie. Dzięki sugerowanym odpowiedziom będziecie mogli już w czwartek sprawdzić, ile zdobyliście punktów z egzaminu E8 z angielskiego. Obserwujcie ten artykuł. Wszystkie odpowiedzi zostaną naniesione na arkusz CKE, abyście mogli w łatwy sposób przenalizować zaproponowane rozwiązania. Arkusz wraz z odpowiedziami eksperta opublikujemy w tym artykule w dwóch miejscach: na samej górze oraz pod tym tekstem.

Egzamin ósmoklasisty j. angielski 2025 - wszystkie ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE do pobrania w tym miejscu:

Egzamin ósmoklasisty 2025. Kiedy wyniki?

Ósmoklasiści poznają swoje wyniki i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 4 lipca 2025 roku. Jak informuje CKE, na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Do lipca zostało jeszcze dużo czasu, nic więc dziwnego, że ósmoklasiści chcieliby już teraz poznać odpowiedzi z tegorocznych egzaminów. Za nami język polski i matematyka. W czwartek na SE.pl opublikujemy sugerowane odpowiedzi do wszystkich pytań znajdujących się w arkuszu CKE z języka angielskiego.