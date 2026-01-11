Trzaskowski reaguje na syberyjski mróz w Warszawie. „Nikt nie zostanie bez pomocy”

Warszawa reaguje na syberyjski mróz. Ogrzewane namioty i autobusy

Gwałtowna fala mrozów postawiła Warszawę w stan podwyższonej gotowości. Jak poinformowało miasto stołeczne Warszawa, mieszkańcy, którzy muszą przebywać na zewnątrz, mogą liczyć na realną pomoc. W pięciu punktach w pobliżu kluczowych węzłów komunikacyjnych Państwowa Straż Pożarna ustawiła ogrzewane namioty, a MPWiK serwuje w nich gorące napoje. Dodatkowo od godziny 18 do 9 rano po ulicach stolicy kursują bezpłatne autobusy grzewcze Warszawskiego Transportu Publicznego.

− Jeżeli będzie taka potrzeba, to tych punktów będzie więcej, chcemy zadbać o komfort mieszkanek i mieszkańców − powiedział Trzaskowski.

Namioty stoją m.in. przy Metrze Centrum, Rondzie Wiatraczna, Metrze Wilanowska oraz przy Alei „Solidarności” i Marymonckiej. W weekend są czynne od 10 do 18, a od poniedziałku codziennie od 6 do 18.

Wieczorami na ulice wyjeżdżają też dwa specjalne autobusy: „OGRZEJ SIĘ – linia A” i „OGRZEJ SIĘ – linia B”, które przejeżdżają przez najbardziej uczęszczane rejony miasta. Ostatni kurs rozpoczyna się o 9 rano, a przejazdy są bezpłatne.

Dodatkowe punkty pomocy i wsparcie dla bezdomnych

Pomoc skierowana jest również do osób w kryzysie bezdomności. − Zadecydowałem o otwarciu w razie potrzeby kolejnych punktów pomocy osobom w kryzysie bezdomności dla ok. 250 osób − poinformował Rafał Trzaskowski. Mobilny Punkt Poradnictwa zostanie dodatkowo wzmocniony autobusami grzewczymi.

Miasto zapewnia, że w noclegowniach i ogrzewalniach są jeszcze wolne miejsca, ale służby pozostają w pełnej gotowości. W czasie siarczystych mrozów chodzi bowiem o jedno – żeby nikt w Warszawie nie został bez pomocy na lodowatym dworze.

Jasnowidz Jackowski aż zaniemówił, gdy zobaczył jaka będzie pogoda w 2026 roku! Szok! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.