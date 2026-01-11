Trzaskowski reaguje na syberyjski mróz w Warszawie. „Nikt nie zostanie bez pomocy”

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-01-11 12:08

Syberyjski mróz uderzył w stolicę, Warszawa reaguje. Ogrzewane namioty z gorącą herbatą i kawą już stanęły przy największych węzłach komunikacyjnych, a po stolicy ruszyły specjalne autobusy, w których można się ogrzać. Decyzję podjął prezydent Rafał Trzaskowski po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa.

Trzaskowski reaguje na syberyjski mróz w Warszawie. „Nikt nie zostanie bez pomocy”

i

Autor: Szymon Pulcym/UM/ Materiały prasowe

Warszawa reaguje na syberyjski mróz. Ogrzewane namioty i autobusy

Gwałtowna fala mrozów postawiła Warszawę w stan podwyższonej gotowości. Jak poinformowało miasto stołeczne Warszawa, mieszkańcy, którzy muszą przebywać na zewnątrz, mogą liczyć na realną pomoc. W pięciu punktach w pobliżu kluczowych węzłów komunikacyjnych Państwowa Straż Pożarna ustawiła ogrzewane namioty, a MPWiK serwuje w nich gorące napoje. Dodatkowo od godziny 18 do 9 rano po ulicach stolicy kursują bezpłatne autobusy grzewcze Warszawskiego Transportu Publicznego.

Jeżeli będzie taka potrzeba, to tych punktów będzie więcej, chcemy zadbać o komfort mieszkanek i mieszkańców − powiedział Trzaskowski.

Namioty stoją m.in. przy Metrze Centrum, Rondzie Wiatraczna, Metrze Wilanowska oraz przy Alei „Solidarności” i Marymonckiej. W weekend są czynne od 10 do 18, a od poniedziałku codziennie od 6 do 18.

Wieczorami na ulice wyjeżdżają też dwa specjalne autobusy: „OGRZEJ SIĘ – linia A” i „OGRZEJ SIĘ – linia B”, które przejeżdżają przez najbardziej uczęszczane rejony miasta. Ostatni kurs rozpoczyna się o 9 rano, a przejazdy są bezpłatne.

Dodatkowe punkty pomocy i wsparcie dla bezdomnych

Pomoc skierowana jest również do osób w kryzysie bezdomności. − Zadecydowałem o otwarciu w razie potrzeby kolejnych punktów pomocy osobom w kryzysie bezdomności dla ok. 250 osób − poinformował Rafał Trzaskowski. Mobilny Punkt Poradnictwa zostanie dodatkowo wzmocniony autobusami grzewczymi.

Miasto zapewnia, że w noclegowniach i ogrzewalniach są jeszcze wolne miejsca, ale służby pozostają w pełnej gotowości. W czasie siarczystych mrozów chodzi bowiem o jedno – żeby nikt w Warszawie nie został bez pomocy na lodowatym dworze.

Super Express Google News
Jasnowidz Jackowski aż zaniemówił, gdy zobaczył jaka będzie pogoda w 2026 roku! Szok!
Sonda
Czy pogoda ma wpływ na twoje samopoczucie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA WARSZAWA
MRÓZ
WARSZAWA POGODA