Miasta odwołują imprezy sylwestrowe! Co się dzieje?!

Imprezy sylwestrowe zaczną się już za parę godzin i niemal na całym świecie trwają gorączkowe przygotowania do miejskich zabaw. Ale nie wszędzie sytuacja wygląda tak różowo. Władze lokalne w Chinach masowo odwołują plenerowe imprezy i pokazy sztucznych ogni planowane jeszcze niedawno na noc sylwestrową. Jako powody decyzji wskazywane są bliżej nieokreślona „siła wyższa” i względy bezpieczeństwa. O co chodzi? Tego nie wie nikt. Szczególne zaintrygowanie wzbudził komunikat organizatorów popularnego pokazu fajerwerków w dzielnicy artystycznej Qingyifang Yunlang w Changchun, stolicy prowincji Jilin na północnym wschodzie kraju. W oficjalnym oświadczeniu poinformowano, że planowany pokaz nie odbędzie się „z powodu siły wyższej i czynników, które muszą zostać uszanowane”. Jak dodano, „szczere przeprosiny są lepsze niż milczenie i kłamstwa”.

"W sylwestrową noc zapanuje tu grobowa cisza". Niektórzy spekulują, co może być "siłą wyższą"

Mieszkańcy miasta nie kryją rozczarowania. "W sylwestrową noc zapanuje tu grobowa cisza" ocenił w rozmowie z PAP 30-letni mieszkaniec Changchun. Podobne decyzje zapadły w wielu dużych miastach kraju, m.in. w Kantonie, Xi’an, Zhengzhou, Hefei i Suzhou. Władze zapowiedziały brak jakichkolwiek pokazów pirotechnicznych, iluminacji świetlnych i wspólnego odliczania do północy. Jednocześnie w centrach miast wprowadzono wzmożone kontrole policyjne, mające zapobiec spontanicznemu gromadzeniu się ludzi. Czyżby nadciągało jakieś zagrożenie? W sieci pojawiły się spekulacje, że prawdziwą przyczyną takich rozczarowujących decyzji są puste kasy zadłużonych samorządów lub obawy władz centralnych przed tłumami, nad którymi nawet chińskim władzom trudno byłoby zapanować.

