Do dramatycznych wydarzeń doszło na pokładzie samolotu linii Jet2, lecącego z Antalyi w Turcji do Manchesteru w Wielkiej Brytanii. Lot LS896 musiał zostać przerwany i przekierowany do Brukseli z powodu bójki, która wybuchła między pasażerami. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać chaos panujący w przejściu samolotu. Portal "The Sun" opisał całe zdarzenie.

- donosi The Sun.

Wszystko zaczęło się od rasistowskich uwag

Jeden z pasażerów, będący naocznym świadkiem zdarzenia, opisał w sieci, jak spokojna podróż zamieniła się w traumatyczne przeżycie. Według jego relacji, konflikt zaczął się od rasistowskich komentarzy wygłaszanych przez jednego z mężczyzn.

"Właśnie wróciłem do domu z koszmarnego lotu i wciąż jestem wstrząśnięty, podobnie jak wielu innych pasażerów. To, co powinno być prostą podróżą, zamieniło się w jedno z najbardziej traumatycznych doświadczeń, jakie mieliśmy. Już na początku lotu pasażer siedzący za nami zaczął wygłaszać rasistowskie uwagi (...) Na początku postanowiliśmy to zignorować. Ale to się nie skończyło. Sytuacja się zaostrzyła"

- opisuje świadek.

Eskalacja agresji na wysokości 9000 metrów

Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy agresywny pasażer nie mógł kupić na pokładzie papierosów. Jego zachowanie stawało się coraz bardziej wrogie, a personel pokładowy bezskutecznie próbował go uspokoić. Na nagraniu widać, jak załoga desperacko próbuje rozdzielić walczących mężczyzn.

"Stał się agresywny, zastraszający i otwarcie rasistowski wobec pakistańskich pasażerów wokół niego. Stewardesy wielokrotnie próbowały uspokoić sytuację, ale on nadal był wrogi i agresywny. Na pokładzie samolotu były dzieci, osoby starsze i osoby o specjalnych potrzebach. W pewnym momencie doszło do fizycznej przemocy. Pasażerowie byli zdenerwowani. Ludzie byli przerażeni"

- czytamy na portalu The Sun.

Awaryjne lądowanie i dożywotni zakaz

W obliczu zagrożenia pilot podjął decyzję o awaryjnym lądowaniu w Brukseli. Po wylądowaniu na pokład weszła policja, która wyprowadziła dwóch najbardziej agresywnych pasażerów. Linia lotnicza Jet2 potępiła zachowanie mężczyzn i zapowiedziała wyciągnięcie surowych konsekwencji. W oficjalnym oświadczeniu przewoźnik potwierdził nałożenie na nich dożywotniego zakazu lotów.

"Możemy potwierdzić, że dwaj pasażerowie, którzy spowodowali problemy, zostaną objęci dożywotnim zakazem lotów z nami. Będziemy również domagać się od nich zwrotu kosztów poniesionych w wyniku tej zmiany trasy. Jako linia lotnicza przyjazna rodzinom, stosujemy zasadę zerowej tolerancji wobec niepokojących zachowań pasażerów i jest nam bardzo przykro, że inni pasażerowie i nasi współpracownicy na pokładzie również musieli tego doświadczyć."

- cytuje wypowiedź portal The Sun.