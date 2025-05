Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka. Przecieki już pokazują się na X! Egzamin unieważniony?

Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka. Przecieki

Egzamin ósmoklasisty z matematyki zaplanowany jest na środę (14 maja) na godzinę 9:00. Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli 125 minut. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpi ponad 300 tys. uczniów! Chociaż nie jest to egzamin, który w przypadku złego wyniku dyskwalifikuje z ukończenia szkoły podstawowej, to jednak będzie on miał wpływ na to, do jakiej szkoły uczniowie się dostaną. Nic więc dziwnego, że przed nimi mnóstwo stresów. Egzamin z matematyki to dla wielu najtrudniejszy element E8! Tuz przed egzaminem na platformie X już pokazują się informacje o przeciekach. Czy możliwe, że są prawdziwe, a egzamin zostanie przez to unieważniony?

Trzeba być ostrożnym, ponieważ zazwyczaj osoby, które twierdzą, że mają arkusze CKE, proszą o przelane pieniędzy czy przesyłają podejrzane linki. To cyberprzestępcy, a wpisanie swoich danych w link aktywacyjny, który prześlą, może skutkować strasznymi skutkami. Ostrzegamy - lepiej uwierzyć w swoje własne siły, niż w rzekome przecieki reklamowane na X.

Przecieki E8. Egzamin unieważniony?

Czy w związku z informacjami o rzekomych przeciekach z matematyki na E8 uczniowie mogą się niepokoić o to, że egzamin zostanie unieważniony z tego powodu? Jeśli wystąpią podejrzenia, że arkusze CKE naprawdę wyciekły, a ktoś z uczniów wniósł telefon i zrobił zdjęcie zadań, wtedy sprawa z pewnością zostanie szczegółowo zbadana przez CKE.

Egzamin ósmoklasisty 2025. To będzie na egzaminie

Zamiast szukać przecieków, lepiej skupić się na tzw. "pewniakach", przypomnieć sobie ostatnie notatki. Zadania mają za zadanie zbadać:

sprawność rachunkową

wykorzystanie i tworzenie informacji

wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji

rozumowanie i argumentację

Na egzamin z matematyki można zabrać wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę.

