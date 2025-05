Wniósł to na egzamin z matematyki. Został wyrzucony z sali! Wcale nie chodzi tu o telefon

Egzamin ósmoklasisty 2025: matematyka

Egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpoczął się w środę (14.05.2025) o godz. 9.00. Z egzaminem mierzy się ponad 300 tys. uczniów. Jest to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że należy do niego przystąpić, by ukończyć edukację w szkole podstawowej, natomiast nie można go nie zdać. Wynik jednak jest ważny ze względu na to, do jakiej szkoły chcą dostać się uczniowie – im więcej punktów, tym drzwi wymarzonej szkoły otwierają się szerzej.

Na rozwiązanie zadań uczniowie mają 125 minut. Dla niektórych egzamin już się zakończył – dlaczego? Okazuje się, że przyczyną był jeden niewielki przedmiot, który jest surowo zakazany. Wcale nie chodzi tu o telefon.

Co można mieć ze sobą na egzaminie ósmoklasisty?

Jak informowała Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) na egzamin ósmoklasisty uczeń może wziąć ze sobą przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎Dodatkowo, można zabrać legitymację szkolną lub dowód osobisty.

Zakazany jest przykładowo kalkulator – to właśnie ten przedmiot wniósł jeden z uczniów.

„[….] mnie bo kalkulator wziąłem xddd żałosne”.

