i Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2024. Przecieki przed polskim. "Jeszcze chyba takiej akcji nie było"

ap 10:36 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Egzamin ósmoklasisty 2024 już za moment! Uczniowie, którzy kończą podstawówkę przystąpią do pierwszego w swoim życiu ważnego egzaminu. To wielka, chociaż dla wielu stresująca chwila. Od egzaminu zależy bowiem, czy uczniowie dostaną się do wymarzonej szkoły średniej. Nic więc dziwnego, że piszący egzamin szukają wszelkich podpowiedzi przed językiem polskim. W sieci już można znaleźć informacje o przeciekach.