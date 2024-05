Kamil Bednarek o rządowym dofinansowaniu. Takich konsekwencji się nie spodziewał

Antek Królikowski trafił do szpitala! Nie pojawił się nawet w sądzie. Jego adwokat musiał go tłumaczyć

Kamil Bednarek o rządowej pomocy

Kamil Bednarek zaczął swoja medialna karierę od udziału w programie "Mam Talent". Szybko stał się gwiazdą, ale wydaje się, że niezbyt zależało mu na show-biznesowej popularności. Nadal tworzył i nie mógł narzekać na brak pracy. Jednak w 2020 roku pandemia spowodowała, że koncertowanie nie było już możliwe. Wielu artystów znalazło się fatalnej sytuacji.

Ministerstwo Kultury ruszyło artystom na pomoc. W ramach Funduszu Wsparcia Kultury przekazano aż 400 milionów dolarów pomóc teatrom, filharmoniom, oświetleniowcom, firmom nagłaśniającym koncerty czy ośrodkom kultury. Wywołało to duże kontrowersje, ponieważ rządowe dotacje otrzymało wiele znanych gwiazd. Kwoty, które mieli otrzymać na przetrwanie pandemii było ogromne. Zespoły Bayer Full i Weekend miały dostać po 550 tys. zł, Beata Kozidrak 750 tysięcy, a Golec uOrkiestra prawie 1,9 miliona. Po fali krytyki projekt został wstrzymany.

Kamil Bednarek przeszedł bolesne rozstanie

O rządową pomoc zwrócił się również zespół Kamila Bednarka. Chyba nikt nie spodziewał się hejtu, który na nich spłynął. Muzyk gościł niedawno w podcaście u Żurnalisty. Gospodarz zapytał go o otrzymaną wtedy pomoc. Bednarek przyznał, że dzisiaj by się na to nie zdecydował: "Gdybym wiedział, jakie są konsekwencje tego, to na pewno byśmy tego nie zgłaszali".

Do tego Kamil miał wtedy nie tylko problemy zawodowe, ale również prywatne. W tym samym czasie rozstał się z wieloletnią partnerką. Muzyk związany był z pochodzącą z Zambii modelką Victorią Hall. Niestety, w 2021 roku doszło do bolesnego rozstania. "Rozstawałem się z kobietą i nawet nie miałem głowy do wymyślenia takiego projektu, więc ani grosza nie wziąłem z tych pieniędzy. To jest najśmieszniejsze z tego, że mi nawet się nie chciało tego czytać. Niektórym się to udało, gratuluję, ale ja nie miałem do tego głowy" - przyznał u Żurnalisty.

Kamil Bednarek rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. O nowej ukochanej artysty wiadomo niewiele. Dużym zaskoczeniem była informacja o cichym ślubie pary. W ubiegłoroczne walentynki Kamil udostępnił link do swojej nowej piosenki i przyznał, że tekst napisał dla swojej żony, Pameli.

"Życzę nam wszystkim, abyśmy potrafili cieszyć się tym uczuciem i szanować je każdego dnia. W prezencie ode mnie łapcie utwór, który napisałem dla mojej żony. Pamela, dziękuję, że jesteś i za to, że pomogłaś mi na nowo uwierzyć w siebie. Miłość!" - napisał w opisie.

Kamil Bednarek zaczynał w Mam Talent. Dziś jest mężem i zmienił wizerunek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kamil Bednarek siał zniszczenie na antenie TVN! Co tam się stało?!