Kacper Kuszewski usłyszał diagnozę! Choruje na to od dzieciństwa

Kacper Kuszewski jest bardzo lubianym polskim aktorem i prezenterem. Miliony pokochały go jako Marka Mostowiaka w "M jak miłość", ale i po rozstaniu z serialem gwiazdor świetnie daje sobie radę. Przez długi czas aktor zasiadał w gronie jury "Twoja twarz brzmi znajomo" Polsatu, w nowej edycji show wystąpi jako uczestnik.

"To cecha neurologiczna na całe życie"

Kuszewski niechętnie wypowiada się na tematy prywatne. Ostatnio dał się skusić na wywiad, w którym wyznał całą prawdę o swojej chorobie. To jest nieuleczalne, a lekarze dopiero niedawno odkryli, co dolega gwiazdorowi.

- W zeszłym roku zdiagnozowano u mnie ADHD. W Polsce zaczęto mówić o tej przypadłości dopiero, jak kończyłem studia, wtedy też stwierdziłem, że na pewno miałem ją w dzieciństwie - wszystkie symptomy się zgadzały - wyznał Kuszewski w tygodniku "Wprost". Aktor zwrócił uwagę, że kiedyś zupełnie inaczej traktowano tę chorobę. Lekarzy i psychologowie myśleli, że dziecku "to minie".

- Uważano, że to choroba wieku dziecięcego i się z niej wyrasta. Dziś już wiemy, że to cecha neurologiczna na całe życie - gwiazdor słusznie zauważył, że podejście świata lekarskiego się zmieniło.

Kuszewski "słomiany zapał"?

ADHD - z ang. "attention deficit hyperactivity disorder" - to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z brakiem koncentracji uwagi. ADHD jsts zaburzeniem psychicznym. Osoby tym dotknięte często nie są wytrwałe, to tzw. "słomiany zapał". Chorzy często przechodzą od jednej aktywności do drugiej i żadnej z nich nie kończą. Są nadmiernie aktywni i mają kłopot ze zorganizowaniem sobie czasu.

Kuszewski przestrzegł wszystkich, jak ważna jest właśnie właściwa diagnoza, bez tego dorosły człowiek nie ma pojęcia, z czym się męczy i nie otrzymuje właściwej pomocy.

- W dorosłym życiu często przejawia się w inny sposób niż w dzieciństwie, np. w postaci perfekcjonizmu. Poszedłem to sobie

zdiagnozować, bo do dziś mam pewne problemy w funkcjonowaniu związane z ADHD - wyznał gwiazdor "M jak miłość".

"Towarzyszą mi duże emocje"

W najbliższym czasie Kuszewski, który wciąż nie zwalnia tempa, zastąpi w programie "Tak to leciało" Sławomira i Kajrę.

- Po raz pierwszy biorę udział w tego typu przedsięwzięciu nie jako uczestnik, a prowadzący, więc towarzyszą mi duże emocje. Ponadto doskonale rozumiem, co przeżywają uczestnicy programu. Zadbanie o ich dobry nastrój i komfort to moje najważniejsze zadanie. Będę się starał dodawać im odwagi i podnosić na duchu, bo doskonale wiem, że występ w programie telewizyjnym to spory stres dla każdego- cieszy się na nowe wyzwanie Kuszewski.

