Tomasz Jakubiak przed operacją: "w środę wyląduję na stole i zaczniemy zabawę na ostro"

My już razem z rodzinką na lotnisku czekamy na samolot do Tel-Avivu. [Stamtąd] Prosto do kliniki, Anastazja z bąblem do hoteliku, a my do kliniki, gdzie jutro i dziś będą robione kolejne. Mam nadzieję, w środę, wyląduję na stole i zaczniemy zabawę na ostro i będziemy wykopywać dziada ze mnie. Będzie wszystko dobrze, trzymajcie kciuki. Energia, którą wysyłacie, niesie mnie na skrzydłach.