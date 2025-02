Chory na raka Tomasz Jakubiak z TVN wreszcie przekazał dobre wieści! "Chemia coraz lepiej działa"

Tomasz Jakubiak od miesięcy walczy z chorobą nowotworową. Gwiazdor TVN na bieżąco relacjonuje to, co dzieje się z jego organizmem. Sytuacja jest bardzo poważna, ale wygląda na to, że pojawiło się światełko w tunelu. Chory na raka kucharz wreszcie przekazał dobre wieści!