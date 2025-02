Tomasz Jakubiak przekazał nowe wieści. Ciągle musi liczyć na pomoc żony

Tomasz Jakubiak walczy o zdrowie na oczach całej Polski

Tomasz Jakubiak zyskał popularność jako kucharz telewizyjny związany z programami TVN-u. We wrześniu ubiegłego roku wyznał, że choruje na rzadką odmianę nowotworu. Od tamtej pory, jeśli tylko zdrowie mu na to pozwala, w miarę regularnie komunikuje się ze swoimi obserwującymi na Instagramie.

Gwiazdor TVN-u szczerze opowiada o tym, jak wygląda jego leczenie. Nie kryje przy tym ciężkich chwil. Początkowo organizm Tomasza Jakubiaka nie reagował zbyt dobrze na terapię. Kucharz nadal odczuwa niemal wszystkie możliwe skutki uboczne i zmaga się z ogromnym bólem. Jednak chociaż kilka razy jego stan się pogarszał, to nie tracił nadziei i snuł plany na przyszłość.

W połowie stycznia wrócił z kilkutygodniowego pobytu w Izraelu, gdzie poddał się specjalistycznej metodzie leczenia. Niedawno w "Dzień Dobry TVN" ukazał się reportaż, w którym wystąpił Tomasz z żoną Anastazją. Można było w nim zobaczyć, jak wyglądało leczenie w Izraelu oraz jak Jakubiak radzi sobie po powrocie do kraju.

Tomasz Jakubiak może liczyć na wsparcie żony

W Polsce Tomasz Jakubiak musi skupić się m.in. na fizjoterapii. Przez uciążliwe leczenie jego organizm jest wykończony. Kucharz wyznał, że schudł do granic możliwości. W najgorszym momencie ważył 52 kilogramy. Niemal każdej czynności musi się uczyć na nowo. Kucharz z wysiłkiem stawia każdy krok. W jednym z wpisów stwierdził, że "każdy krok to walka".

Na każdym etapie leczenia wspiera go żona Anastazja. W minione walentynki para udała się do kina. Choć dla wielu romantyczny seans oznacza lekką rozrywkę, dla Jakubiaka był to prawdziwy sprawdzian wytrzymałości. Przed seansem musiał zażyć "końskie dawki przeciwbólowej tabletki".

Sympatyczny gwiazdor niemal z każdym dniem stara się wrócić do normalności. Niedawno opublikował zdjęcie z pierwszego w tym roku wyjścia do sklepu. Chociaż wiele go to kosztowało, to cieszy się, że mimo choroby może zająć się tym, co kocha, czyli gotowaniem.

Pierwszy shopping w tym roku!! Nie do końca samodzielny, bo Anastazja jak zawsze mnie ustawiła niczym lalkę, a sama trzyma wózek - napisał pod zdjęciem.

Tomasz Jakubiak wrócił do Polski! Jak się czuje?