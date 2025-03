Poważny wypadek na treningu do "Tańca z Gwiazdami"! Nie zatańczy już w programie!

Dwa tygodnie temu rozpoczęła się szesnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Uczestnicy show oraz tancerze intensywnie trenują przed kolejnymi występami. Na jednym z treningów do niedzielnego odcinka doszło do wypadku. Gwiazdor programu nabawił się kontuzji, która wyklucza go z dalszego uczestnictwa. W jakim jest stanie?