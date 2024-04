Roksana Roxie Węgiel i Michał Kassin w ostatnim odcinku programu "Taniec z gwiazdami" nie zostali już tak pozytywnie ocenieni przez jurorów, jak miało to zwykle miejsce. Być może to kwestia wysokiej poprzeczki i oczekiwań, jakie wobec pary postawiono, a może zwyczajnie tym razem "coś poszło nie tak". 19-letnia wokalistka do tej pory w "TzG" radziła sobie świetnie! Znajduje się zresztą wśród faworytów, którym wróży się zwycięstwo w tej edycji show. Roxie Węgiel i Kassin najwyraźniej wzięli sobie do serca rady jurorów, ponieważ szybko postanowili nadrobić zaległości. A że zamknięto im salę do ćwiczeń, postanowili kontynuować naukę... w garażu o pierwszej w nocy. Całość relacjonowali w mediach społecznościowych. Trudne figury, taneczne wygibasy, rozkraczanie się i podnoszenia, a to wszystko w bardzo obcisłych strojach, podkreślających krągłości. Roxie Węgiel odważnie podeszła do tematu, co nie umknęło uwadze internautów. To, co 19-latka wrzuciła do sieci, wiele osób mocno zaskoczyło. I znowu pojawiają się pytania o narzeczonego artystki, którym jest Kevin Mglej.

Roxie Węgiel w rozkroku leży na Kassinie w garażu! Kevinie, nie patrz! Coś się wyraźnie odznacza

Roksana Roxie Węgiel i Michał Kassin pięknie prezentują się w "Tańcu z gwiazdami", prawie tak pięknie jak 19-latka ze swoim narzeczonym w życiu prywatnym. Kevin Mglej kibicuje ukochanej na widowni podczas jej występów, nie zrażają go nieprzychylne komentarze internautów czy artykuły w mediach plotkarskich, gdzie opisywana jest jego rzekoma zazdrość i próba wpływania na to, co Roxie Węgiel robi w programie i z kim. Mglej miał mieć ponoć nawet wpływ na to, że 19-latka tańczy z Michałem Kassinem, a nie z kimś innym.

Czy i tym razem Kevin puści mimo uszu komentarze na temat ostatnich wyczynów partnerki? Roxie Węgiel zdobyła się bowiem na publikację odważnych ujęć z Kassinem z "treningów w garażu". Jednych to zaskoczyło, a drudzy węszą teorię spiskową, jakoby 19-latka miała to robić... specjalnie. Z wpisów w sieci wynika, że Kevin Mglej mógł towarzyszyć parze w garażu i wszystko "nadzorować", a podsycanie plotek na temat Węgiel i tancerza ma służyć podkręcaniu atmosfery wokół nich w mediach. Czy faktycznie coś takiego może mieć miejsce? Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Pozostaje nam więc jedynie obserwować kolejne wyczyny młodziutkiej artystki.

