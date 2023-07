Oczu nie można oderwać

Harce Małgorzaty Sochy nad Bałtykiem. Ale ciało! Gwiazda "Przyjaciółek" rozprasza wczasowiczów

pam 5:30

Lato w pełni. O tej porze roku w Polsce też mamy tropiki, więc nie ma co latać do ciepłych krajów. Taką zasadę wyznaje Małgorzata Socha (43 l.), która wraz z rodziną wybrała się na wypoczynek do Chałup. Gwiazda wystawiała swoje boskie ciało do słońca, a także oddawała się harcom z dziećmi.