i Autor: Akpa Małgorzata Socha wchodzi do "M jak miłość"

Twarde wychowanie!

Tego nie wolno dzieciom Małgorzaty Sochy! "Staram się być konsekwentna"

Małgorzata Socha (42l. ) to jedna z najbardziej ulubionych aktorek polskiego kina. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" od lat jest przykładem, jak idealnie można pogodzić pracę i życie prywatne. Ostatnio w jednym z wywiadów powiedziała o swojej recepcie na dobre wychowanie dzieci. W jednej kwestii jest nieugięta. Zobaczcie, co to takiego!