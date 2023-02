Małgorzata Socha to wzięta aktorka. Ma za sobą udział w licznych produkcjach telewizyjnych i filmowych, ale jest kojarzona przede wszystkim z seriali. Podziwiać możemy ją na przykład w kilkunastu sezonach hitu - "Przyjaciółki". Socha ostatnimi czasy często pojawia się też w reklamach przeróżnych produktów, takich jak meble czy perfumy. Niewiele osób może o tym wie, ale Małgorzata Socha urodziła się w Warszawie i to tam przez lata mieszkała, niemal w samym centrum miasta. Przechadzając się po ulicach stolicy, mogliśmy więc na nią trafić. Teraz okazuje się, że Socha musiała się wyprowadzić. I choć długo nie chciała o tym mówić, to postanowiła wreszcie wyjawić powody, dla których będziemy ją rzadziej widywać w Warszawie.

Socha przerwała milczenie, będziemy ją rzadziej widywać! Zdradziła powody tej decyzji

Małgorzata Socha nie mieszka już w centrum Warszawy. Wybudowała dom pod stolicą. Dlaczego zdecydowała się na taki krok? Postanowiła przerwać milczenie i skomentowała sprawę w rozmowie z portalem Pomponik.

"Mieszkam pod miastem i nie wpadam na siebie tak często. To chyba taki moment przychodzi w życiu. Nie każdy to poczuje, ale czasem tak jest, że chce się spokoju, ciszy, takiego wyciszenia i to jest taki moment. Byłam prawie w centrum. Ja absolutnie kocham rytm miasta, kocham kawiarnie, kocham tę energię, którą ma w sobie miasto, ale z drugiej strony też jest dobrze móc uciec sobie gdzieś do siebie i tak się zaszyć. Takim azylem jest mój dom. Czasami jest taka potrzeba, żeby nabrać trochę oddechu, dystansu od takiego zgiełku", wyznała Małgorzata Socha.

To wszystko oznacza, że choć do tej pory fani mieli okazję widywać Sochę na ulicach Warszawy, to tych okazji do spotkania aktorki będzie znacznie mniej. Czy Socha jeszcze zatęskni za mieszkaniem w centrum miasta? Kto wie, jak to się mawia: nigdy nie mów nigdy.

