Małgorzata Socha w "M jak miłość"? Wiemy, kogo może zastąpić!

Małgorzata Socha w ostatni weekend pojawiła się w TVP 2 w „Pytaniu na śniadanie”, gdzie opowiadała o idealnych prezentach na gwiazdkę. Nie omieszkała zrobić sobie zdjęcia m.in. z Kasią Cichopek (40 l.), które potem trafiło na jej Instagram. Wizyta w studiu TVP wywołała spore poruszenie wśród jej fanów… Jak się okazuje, słusznie.

Małgorzata Socha odmówiła roli w "M jak miłość"

Udało nam się dowiedzieć, że są duże szanse na to, by aktorka zagrała w „M jak miłość”. Wcześniej odrzuciła propozycję producenta Tadeusza Lampki (71 l.), z którym pracowała m.in. przy „Och, Karol 2”. – Miałam propozycję, aby zagrać w „M jak miłość”. Nie zgrały się nasze terminy. Ale z panem Lampką udaje nam się współpracować – powiedziała kilka miesięcy temu portalowi JastrząbPost. – Na razie mam tyle pracy w różnych innych produkcjach, że nie myślę o czymkolwiek innym – dodała.

Socha zagra w "M jak miłość"?

To było w czasach, kiedy faktycznie Socha była rozchwytywana jako aktorka – miała angaż w „Na Wspólnej”, „Przyjaciółkach” oraz „BrzydUli”. Dziś, poza reklamami, nie ma już nic. Z produkcją TVN pożegnała się. Nie wiadomo, co z „Przyjaciółkami”, a „BrzydUla”, jeśli wróci, to za 10 lat. Małgosia ma więc czas, by zagrać w „M jak miłość". – Pan Lampka ceni sobie talent Małgosi. Bardzo miło wspomina współpracę z nią. Jeśli tylko aktorka wyrazi chęć, z pewnością znajdzie się dla niej odpowiednia rola – mówi nasze źródło.

Ustaliliśmy, że mogłaby zagrać nową postać lub zastąpić Basię Kurdej-Szatan (37 l.), ewentualnie Joannę Koroniewską (44 l.), które nie są już związane z produkcją, a grane przez nie bohaterki wyjechały z Polski.